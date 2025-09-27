Рейтинг@Mail.ru
В России разрабатывают новые ядерно-энергетические реакторы - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО» - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ядерные технологии
 
07:00 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/magate-2044743732.html
В России разрабатывают новые ядерно-энергетические реакторы
В России разрабатывают новые ядерно-энергетические реакторы - РИА Новости, 27.09.2025
В России разрабатывают новые ядерно-энергетические реакторы
Разработки российских специалистов в области новых ядерно-энергетических реакторов позволят сделать "зеленой" атомную энергетику, обезвредив самые опасные... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T07:00:00+03:00
2025-09-27T07:00:00+03:00
ядерные технологии
россия
томская область
москва
владимир путин
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сибирский химический комбинат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783471278_0:127:3185:1919_1920x0_80_0_0_b258fe0f7fdc7683ba334c6354b5df2e.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Разработки российских специалистов в области новых ядерно-энергетических реакторов позволят сделать "зеленой" атомную энергетику, обезвредив самые опасные радиоактивные отходы, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров, практически весь объём отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ. В обычных реакторах на тепловых нейтронах, работающих на АЭС, природный уран-238 почти не используется и уходит в отходы, а в реакторах на быстрых нейтронах уран-238 превращается в плутоний-239, причем в "быстрых" реакторах можно нарабатывать плутония больше, чем он сжигается - и его опять и опять можно использовать как ядерное "горючее", как в круговороте, пояснил Чудаков. "Также "быстрые" реакторы - они чем хороши? Они выжигают минорные актиниды - наиболее радиоактивные элементы, которых в природе нет, они искусственно наработаны, с периодами полураспада в миллионы лет. Поэтому за это атомная энергетика часто критикуется", - сказал замгендиректора МАГАТЭ. Реакторы на быстрых нейтронах позволяют "выжигать" минорные актиниды и превращать их в элементы с гораздо более коротким периодом полураспада, добавил Чудаков. "Собственно, практически приводить к равновесию - к тому периоду полураспада, с которым мы берем радиоактивные элементы из земли, когда добываем уран. И это уже вполне приемлемо. То есть это чистая, "зеленая" энергетика - как "птица Феникс", "нарабатывающая" сама себя, вырабатывающая весь уран-238 и позволяющая, естественно, выжигать минорные актиниды, наиболее "долгоиграющие" радиоактивные элементы", - отметил он. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
https://ria.ru/20250925/rossiya-2044349995.html
https://ria.ru/20250926/reaktor-2044576721.html
россия
томская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783471278_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_afe4afa2cec720b36094ded054485adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, томская область, москва, владимир путин, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский химический комбинат, технологии
Ядерные технологии, Россия, Томская область, Москва, Владимир Путин, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сибирский химический комбинат, Технологии
В России разрабатывают новые ядерно-энергетические реакторы

Чудаков: российские разработки позволят сделать атомную энергетику зеленой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Знак радиационной опасности . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Разработки российских специалистов в области новых ядерно-энергетических реакторов позволят сделать "зеленой" атомную энергетику, обезвредив самые опасные радиоактивные отходы, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.
Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров, практически весь объём отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ.
Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Мировая атомная неделя на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома
25 сентября, 17:07
В обычных реакторах на тепловых нейтронах, работающих на АЭС, природный уран-238 почти не используется и уходит в отходы, а в реакторах на быстрых нейтронах уран-238 превращается в плутоний-239, причем в "быстрых" реакторах можно нарабатывать плутония больше, чем он сжигается - и его опять и опять можно использовать как ядерное "горючее", как в круговороте, пояснил Чудаков. "Также "быстрые" реакторы - они чем хороши? Они выжигают минорные актиниды - наиболее радиоактивные элементы, которых в природе нет, они искусственно наработаны, с периодами полураспада в миллионы лет. Поэтому за это атомная энергетика часто критикуется", - сказал замгендиректора МАГАТЭ.
Реакторы на быстрых нейтронах позволяют "выжигать" минорные актиниды и превращать их в элементы с гораздо более коротким периодом полураспада, добавил Чудаков.
"Собственно, практически приводить к равновесию - к тому периоду полураспада, с которым мы берем радиоактивные элементы из земли, когда добываем уран. И это уже вполне приемлемо. То есть это чистая, "зеленая" энергетика - как "птица Феникс", "нарабатывающая" сама себя, вырабатывающая весь уран-238 и позволяющая, естественно, выжигать минорные актиниды, наиболее "долгоиграющие" радиоактивные элементы", - отметил он.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт.
Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
Контрольная сборка научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Замглавы МАГАТЭ рассказал об уникальном российском реакторе
Вчера, 14:36
 
Ядерные технологииРоссияТомская областьМоскваВладимир ПутинМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сибирский химический комбинатТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала