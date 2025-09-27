https://ria.ru/20250927/magate-2044737127.html

Российские разработки позволят уйти от обогащения урана, заявили в МАГАТЭ

2025-09-27T04:37:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907438510_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_72a711b6492d12ac403eb77e9d9d8c3c.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Разработки российских специалистов, направленные на замыкание ядерного топливного цикла и на практике реализуемые на площадке под Томском, позволят уйти от процесса обогащения урана в этой конкретной схеме, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ. В обычных реакторах на тепловых нейтронах, работающих на АЭС, природный уран-238 почти не используется и уходит в отходы, а в реакторах на быстрых нейтронах уран-238 превращается в плутоний-239, причем в "быстрых" реакторах можно нарабатывать плутония больше, чем он сжигается - и его опять и опять можно использовать как ядерное "горючее", как в круговороте, пояснил Чудаков агентству на полях форума. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. "На этой же площадке делается завод по переработке топлива, и это в конечном итоге позволит переработать практически весь уран-238. И практически тоже уйти от процесса обогащения. То есть реактор БРЕСТ, новый реактор проекта "Прорыв", будет нарабатывать сам себе топливо. И это, конечно, большая перспектива на будущее", - подчеркнул Чудаков. По его словам, весь процесс организован на одной площадке, чтобы не перевозить ядерные материалы с одного предприятия на другое, из города в город. Таким образом, впервые в мире будет организован полностью замкнутый ядерный топливный цикл, сказал Чудаков. "И это, конечно же, революция в атомной энергетике", - подчеркнул он. Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.

россия, томская область, москва, владимир путин, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский химический комбинат, экономика