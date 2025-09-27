Рейтинг@Mail.ru
Российские разработки позволят уйти от обогащения урана, заявили в МАГАТЭ
Ядерные технологии
 
04:37 27.09.2025 (обновлено: 07:53 27.09.2025)
Российские разработки позволят уйти от обогащения урана, заявили в МАГАТЭ
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Разработки российских специалистов, направленные на замыкание ядерного топливного цикла и на практике реализуемые на площадке под Томском, позволят уйти от процесса обогащения урана в этой конкретной схеме, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ. В обычных реакторах на тепловых нейтронах, работающих на АЭС, природный уран-238 почти не используется и уходит в отходы, а в реакторах на быстрых нейтронах уран-238 превращается в плутоний-239, причем в "быстрых" реакторах можно нарабатывать плутония больше, чем он сжигается - и его опять и опять можно использовать как ядерное "горючее", как в круговороте, пояснил Чудаков агентству на полях форума. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. "На этой же площадке делается завод по переработке топлива, и это в конечном итоге позволит переработать практически весь уран-238. И практически тоже уйти от процесса обогащения. То есть реактор БРЕСТ, новый реактор проекта "Прорыв", будет нарабатывать сам себе топливо. И это, конечно, большая перспектива на будущее", - подчеркнул Чудаков. По его словам, весь процесс организован на одной площадке, чтобы не перевозить ядерные материалы с одного предприятия на другое, из города в город. Таким образом, впервые в мире будет организован полностью замкнутый ядерный топливный цикл, сказал Чудаков. "И это, конечно же, революция в атомной энергетике", - подчеркнул он. Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Разработки российских специалистов, направленные на замыкание ядерного топливного цикла и на практике реализуемые на площадке под Томском, позволят уйти от процесса обогащения урана в этой конкретной схеме, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.
Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ.
Российские атомщики начали заключительный цикл опытно-промышленной эксплуатации инновационного РЕМИКС-топлива, которое должно стать топливом будущего - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"Росатом" начал завершающий цикл испытаний "топлива будущего"
2 декабря 2024, 13:51
В обычных реакторах на тепловых нейтронах, работающих на АЭС, природный уран-238 почти не используется и уходит в отходы, а в реакторах на быстрых нейтронах уран-238 превращается в плутоний-239, причем в "быстрых" реакторах можно нарабатывать плутония больше, чем он сжигается - и его опять и опять можно использовать как ядерное "горючее", как в круговороте, пояснил Чудаков агентству на полях форума.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт.
"На этой же площадке делается завод по переработке топлива, и это в конечном итоге позволит переработать практически весь уран-238. И практически тоже уйти от процесса обогащения. То есть реактор БРЕСТ, новый реактор проекта "Прорыв", будет нарабатывать сам себе топливо. И это, конечно, большая перспектива на будущее", - подчеркнул Чудаков. По его словам, весь процесс организован на одной площадке, чтобы не перевозить ядерные материалы с одного предприятия на другое, из города в город.
Таким образом, впервые в мире будет организован полностью замкнутый ядерный топливный цикл, сказал Чудаков. "И это, конечно же, революция в атомной энергетике", - подчеркнул он.
Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
"Росатом" запустил завод по выпуску топлива для атомной энергетики будущего
25 декабря 2024, 15:34
 
