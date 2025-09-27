https://ria.ru/20250927/magate-2044737127.html
Российские разработки позволят уйти от обогащения урана, заявили в МАГАТЭ
Российские разработки позволят уйти от обогащения урана, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 27.09.2025
Российские разработки позволят уйти от обогащения урана, заявили в МАГАТЭ
Разработки российских специалистов, направленные на замыкание ядерного топливного цикла и на практике реализуемые на площадке под Томском, позволят уйти от... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T04:37:00+03:00
2025-09-27T04:37:00+03:00
2025-09-27T07:53:00+03:00
ядерные технологии
россия
томская область
москва
владимир путин
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сибирский химический комбинат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907438510_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_72a711b6492d12ac403eb77e9d9d8c3c.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Разработки российских специалистов, направленные на замыкание ядерного топливного цикла и на практике реализуемые на площадке под Томском, позволят уйти от процесса обогащения урана в этой конкретной схеме, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ. В обычных реакторах на тепловых нейтронах, работающих на АЭС, природный уран-238 почти не используется и уходит в отходы, а в реакторах на быстрых нейтронах уран-238 превращается в плутоний-239, причем в "быстрых" реакторах можно нарабатывать плутония больше, чем он сжигается - и его опять и опять можно использовать как ядерное "горючее", как в круговороте, пояснил Чудаков агентству на полях форума. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. "На этой же площадке делается завод по переработке топлива, и это в конечном итоге позволит переработать практически весь уран-238. И практически тоже уйти от процесса обогащения. То есть реактор БРЕСТ, новый реактор проекта "Прорыв", будет нарабатывать сам себе топливо. И это, конечно, большая перспектива на будущее", - подчеркнул Чудаков. По его словам, весь процесс организован на одной площадке, чтобы не перевозить ядерные материалы с одного предприятия на другое, из города в город. Таким образом, впервые в мире будет организован полностью замкнутый ядерный топливный цикл, сказал Чудаков. "И это, конечно же, революция в атомной энергетике", - подчеркнул он. Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
https://ria.ru/20241202/rosatom-1986852325.html
https://ria.ru/20241225/rosatom-1991271693.html
россия
томская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907438510_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_d2a70d6535001f17e59720755597c15f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, томская область, москва, владимир путин, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский химический комбинат, экономика
Ядерные технологии, Россия, Томская область, Москва, Владимир Путин, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сибирский химический комбинат, Экономика
Российские разработки позволят уйти от обогащения урана, заявили в МАГАТЭ
Замгендира МАГАТЭ Чудаков: Россия к 2030 году замкнет ядерный топливный цикл
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Разработки российских специалистов, направленные на замыкание ядерного топливного цикла и на практике реализуемые на площадке под Томском, позволят уйти от процесса обогащения урана в этой конкретной схеме, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.
Россия
в 2030 году запустит в Томской области
первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин
в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве
. Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ.
В обычных реакторах на тепловых нейтронах, работающих на АЭС, природный уран-238 почти не используется и уходит в отходы, а в реакторах на быстрых нейтронах уран-238 превращается в плутоний-239, причем в "быстрых" реакторах можно нарабатывать плутония больше, чем он сжигается - и его опять и опять можно использовать как ядерное "горючее", как в круговороте, пояснил Чудаков агентству на полях форума.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом
" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината
" в Северске
Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт.
"На этой же площадке делается завод по переработке топлива, и это в конечном итоге позволит переработать практически весь уран-238. И практически тоже уйти от процесса обогащения. То есть реактор БРЕСТ, новый реактор проекта "Прорыв", будет нарабатывать сам себе топливо. И это, конечно, большая перспектива на будущее", - подчеркнул Чудаков. По его словам, весь процесс организован на одной площадке, чтобы не перевозить ядерные материалы с одного предприятия на другое, из города в город.
Таким образом, впервые в мире будет организован полностью замкнутый ядерный топливный цикл, сказал Чудаков. "И это, конечно же, революция в атомной энергетике", - подчеркнул он.
Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.