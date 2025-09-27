https://ria.ru/20250927/madagaskar-2044789505.html

МИД Норвегии призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар

МИД Норвегии призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар

2025-09-27T15:39:00+03:00

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. МИД Норвегии призвал своих граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар на фоне столкновений на острове протестующих с полицией на манифестациях против отключений электричества и воды. "В Антананариву и других частях Мадагаскара недавно прошли крупные демонстрации, сопровождавшиеся ожесточенными столкновениями с полицией и военными... Беспорядки и ухудшающаяся ситуация с безопасностью, а также крайне ограниченные возможности оказания консульской помощи привели к тому, что министерство иностранных дел теперь рекомендует воздержаться от необязательных поездок на Мадагаскар", - говорится в пресс-релизе норвежского МИД. Ранее радиостанция RFI сообщала, что пять человек погибли на Мадагаскаре на манифестациях против отключений воды и электричества. Кроме того, для урегулирования ситуации 25 сентября был введен комендантский час, который будет действовать с 19.00 каждый день до восстановления правопорядка, в ряде крупных городов страны отменены занятия. Агентство Франс Пресс передавало, что силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву.

