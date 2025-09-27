Рейтинг@Mail.ru
МИД Норвегии призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар - РИА Новости, 27.09.2025
15:39 27.09.2025 (обновлено: 16:57 27.09.2025)
МИД Норвегии призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар
МИД Норвегии призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар - РИА Новости, 27.09.2025
МИД Норвегии призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар
МИД Норвегии призвал своих граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар на фоне столкновений на острове протестующих с полицией на манифестациях против... РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. МИД Норвегии призвал своих граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар на фоне столкновений на острове протестующих с полицией на манифестациях против отключений электричества и воды. "В Антананариву и других частях Мадагаскара недавно прошли крупные демонстрации, сопровождавшиеся ожесточенными столкновениями с полицией и военными... Беспорядки и ухудшающаяся ситуация с безопасностью, а также крайне ограниченные возможности оказания консульской помощи привели к тому, что министерство иностранных дел теперь рекомендует воздержаться от необязательных поездок на Мадагаскар", - говорится в пресс-релизе норвежского МИД. Ранее радиостанция RFI сообщала, что пять человек погибли на Мадагаскаре на манифестациях против отключений воды и электричества. Кроме того, для урегулирования ситуации 25 сентября был введен комендантский час, который будет действовать с 19.00 каждый день до восстановления правопорядка, в ряде крупных городов страны отменены занятия. Агентство Франс Пресс передавало, что силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву.
МИД Норвегии призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар

МИД Норвегии призвал граждан отказаться от поездок на Мадагаскар из-за протестов

© AP Photo / Andrew HarnikНорвежские военные
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Норвежские военные. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. МИД Норвегии призвал своих граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар на фоне столкновений на острове протестующих с полицией на манифестациях против отключений электричества и воды.
Антананариву и других частях Мадагаскара недавно прошли крупные демонстрации, сопровождавшиеся ожесточенными столкновениями с полицией и военными... Беспорядки и ухудшающаяся ситуация с безопасностью, а также крайне ограниченные возможности оказания консульской помощи привели к тому, что министерство иностранных дел теперь рекомендует воздержаться от необязательных поездок на Мадагаскар", - говорится в пресс-релизе норвежского МИД.
Ранее радиостанция RFI сообщала, что пять человек погибли на Мадагаскаре на манифестациях против отключений воды и электричества. Кроме того, для урегулирования ситуации 25 сентября был введен комендантский час, который будет действовать с 19.00 каждый день до восстановления правопорядка, в ряде крупных городов страны отменены занятия. Агентство Франс Пресс передавало, что силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву.
Акция протеста на Мадагаскаре - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Президент Мадагаскара уволил министра энергетики после протеста
