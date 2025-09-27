https://ria.ru/20250927/lukashenko-2044775917.html

Лукашенко рассказал о прошедших многочасовых переговорах с Путиным

Лукашенко рассказал о прошедших многочасовых переговорах с Путиным - РИА Новости, 27.09.2025

Лукашенко рассказал о прошедших многочасовых переговорах с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным они обсуждали совместные действия и шаги в... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T13:14:00+03:00

2025-09-27T13:14:00+03:00

2025-09-27T13:14:00+03:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

россия

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545975_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d74652eef46bd6759c19be061ddfb243.jpg

МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным они обсуждали совместные действия и шаги в нынешней ситуации и думали, "как выжить в это сложное время". Как передает агентство Белта, Лукашенко прокомментировал многочасовые переговоры с президентом России, состоявшиеся накануне в Кремле, во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области. "Думали, как же нам выжить в это сложное время", - сказал Лукашенко. По его словам, обстановка в мире заставляет даже такие огромные, богатые ресурсами страны, как Россия, задумываться о том, как действовать, не говоря уже о таких небольших странах, как Белоруссия, где тем более необходимо эффективно работать, чтобы развиваться и жить на своей земле. "Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут. А я вас должен уговаривать работать", - отметил Лукашенко. Он подчеркнул важность работы и дисциплины для развития экономики. "Лучше работать на земле, чем воевать. Поэтому давайте работать, чтобы была экономика. И железная должна быть дисциплина. Систему надо создать такую, где все должны быть дисциплинированными: сказал это - надо сделать. Не надо ничего больше. Только вот это сделать", - пояснил белорусский президент. Лукашенко в четверг и пятницу находился с рабочим визитом в России. В четверг он принял участие в Глобальном атомном форуме в Москве. На следующий день президент Белоруссии прибыл в Кремль на переговоры со своим российским коллегой. Встреча Путина и Лукашенко в Кремле длилась пять часов 22 минуты, сообщил близкий к президенту Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".

https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044675276.html

https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044662424.html

белоруссия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, москва, владимир путин