В Ливерпуле прошла демонстрация против конференции лейбористов

ЛИВЕРПУЛЬ (Великобритания), 27 сен - РИА Новости. Сотни человек в центре Ливерпуля вышли на демонстрацию против проведения в городе конференции правящей партии лейбористов, а также в поддержку Палестины и с требованием ввести санкции против Израиля, передает корреспондент РИА Новости. Конференция лейбористов начнется в городе в воскресенье. Ожидается, что на следующей неделе на ней выступит премьер-министр страны Кир Стармер. Организаторы акции против лейбористов - антивоенная коалиция Stop the War ("Остановить войну") и ряд групп, выступающих против действий Израиля в секторе Газа и поставок оружия Израилю Великобританией. Ранее сообщалось, что правительство Великобритании не запретило поставки деталей истребителей F-35 Израилю. Участники акции начали собираться возле зала Святого Георгия в центре Ливерпуля в полдень по местному времени (14.00 мск). Многие демонстранты несут флаги Палестины и плакаты с надписями "хватит вооружать Израиль", "хватать морить голодом Газу", "руки Стармера в крови", "Стармеру здесь не рады" и "лейбористы - партия войны". Участники также развернули крупные транспаранты с надписями "голос за лейбористов - голос за геноцид" и с призывами ввести санкции против Израиля. Манифестанты поют песни, играют на музыкальных инструментах и выкрикивают антиизраильские лозунги. На митинге присутствует небольшое число полицейских, акция проходит мирно. Час спустя демонстранты прошли маршем через город до набережной и провели митинг недалеко от конференц-центра, где должен состояться съезд лейбористов. На митинге выступили политики, в том числе члены партии лейбористов, выступающие против Стармера, активисты и представители профсоюзов.Член парламента от округа Ливерпуль - Вест Дерби лейборист Иан Бирн заявил, что руководство его партии отрицает то, что в Газе происходит геноцид."Мое послание премьер-министру таково: признания Палестины недостаточно. Нужно признать геноцид палестинского народа и предпринять реальные шаги: больше никаких продаж оружия Израилю, больше никаких разведывательных полетов над Газой, никакого военного сотрудничества. Всеобъемлющие санкции и запрет на торговлю с незаконными израильскими поселениями", - заявил депутат.Представить Stop the war в ходе выступления обвинил лейбористов в бездействии и попытках замолчать трагедию в Газе."Это правительство в течение двух лет поддерживало, вооружало, дипломатически прикрывало и оправдывало этот геноцид... Мы должны прекратить все продажи оружия Израилю. Нам нужны тотальные санкции против израильского правительства, совершающего геноцид. Нам нужен запрет на использование базы Королевских ВВС на Кипре для поддержки израильских войск", - заявил он.Ранее в Stop the War заявили, что признание Лондоном Палестины "не остановит геноцид, но является результатом глобальной кампании в поддержку Палестины, в которой наше движение сыграло важную роль"."Организаторы лейбористской конференции пытаются не допустить наших призывов к правительству предпринять более значимые шаги, чтобы положить конец его соучастию в геноциде. Вот почему наши голоса за свободную Палестину должны прозвучать на улицах Ливерпуля", - заявили в коалиции.Также отмечается, что демонстрация в Ливерпуле станет "подготовкой" к масштабной акции в Лондоне, запланированной на 11 октября, приуроченной ко "второй годовщине начала геноцида".В понедельник министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в ходе международной конференции высокого уровня в рамках ГА ООН, посвященной мирному палестино-израильскому урегулированию и реализации урегулирования на принципах двух государств, подтвердила "историческое решение" Лондона признать Палестину.

