https://ria.ru/20250927/lekarstva-2044771603.html

Фальков рассказал о роли ИИ в разработке лекарств

Фальков рассказал о роли ИИ в разработке лекарств - РИА Новости, 27.09.2025

Фальков рассказал о роли ИИ в разработке лекарств

Технологии искусственного интеллекта должны проявить себя в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T12:40:00+03:00

2025-09-27T12:40:00+03:00

2025-09-27T12:40:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

общество "знание"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021405162_11:0:1376:768_1920x0_80_0_0_d19e629d33137ed8449c8c1e2f0bc203.png

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта должны проявить себя в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Искусственный интеллект способен повысить эффективность достижения исследовательского результата значимого… Я упоминал нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Ну, этот список можно продолжить. Все мы эти с вами болезни знаем, и это одно из первых направлений, где этот новый инструмент должен себя проявить в полный рост", - сказал Фальков в ходе федерального просветительского марафона Знание.Первые Общества "Знание". Он добавил, что в соответствующем направлении Россия сегодня имеет значимые результаты. Международной марафон "Знание.Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250927/ii-2044767910.html

https://ria.ru/20250926/skolkovo-2044621794.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, валерий фальков, общество "знание"