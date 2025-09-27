Рейтинг@Mail.ru
12:40 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/lekarstva-2044771603.html
Фальков рассказал о роли ИИ в разработке лекарств
Фальков рассказал о роли ИИ в разработке лекарств
Технологии искусственного интеллекта должны проявить себя в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта должны проявить себя в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Искусственный интеллект способен повысить эффективность достижения исследовательского результата значимого… Я упоминал нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Ну, этот список можно продолжить. Все мы эти с вами болезни знаем, и это одно из первых направлений, где этот новый инструмент должен себя проявить в полный рост", - сказал Фальков в ходе федерального просветительского марафона Знание.Первые Общества "Знание". Он добавил, что в соответствующем направлении Россия сегодня имеет значимые результаты. Международной марафон "Знание.Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
общество, россия, валерий фальков, общество "знание"
© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта должны проявить себя в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Искусственный интеллект способен повысить эффективность достижения исследовательского результата значимого… Я упоминал нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Ну, этот список можно продолжить. Все мы эти с вами болезни знаем, и это одно из первых направлений, где этот новый инструмент должен себя проявить в полный рост", - сказал Фальков в ходе федерального просветительского марафона Знание.Первые Общества "Знание".
Он добавил, что в соответствующем направлении Россия сегодня имеет значимые результаты.
Международной марафон "Знание.Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Заголовок открываемого материала