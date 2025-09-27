https://ria.ru/20250927/lavrov-2044840547.html
Лавров осадил журналиста за просьбу перейти на английский
27.09.2025
Лавров осадил журналиста за просьбу перейти на английский
Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции после выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отклонил просьбу журналиста телеканала Sky News ответить на его вопрос по-английски.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции после выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отклонил просьбу журналиста телеканала Sky News ответить на его вопрос по-английски и напомнил об официальном статусе русского языка в организации."Мы находимся в здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский, и поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать", — подчеркнул Лавров.Журналист Sky News задал Лаврову вопрос, касающийся заявлений президента США Дональда Трампа, в которых он охарактеризовал Россию как "бумажного тигра". Глава МИД ответил, что в публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы.Ранее американский лидер в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал ее как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр".
Лавров осадил журналиста за просьбу перейти на английский
Лавров ответил отказом на просьбу журналиста на ГА ООН перейти на английский