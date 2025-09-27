Лавров осадил журналиста за просьбу перейти на английский

https://ria.ru/20250927/lavrov-2044840547.html

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции после выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отклонил просьбу журналиста телеканала Sky News ответить на его вопрос по-английски и напомнил об официальном статусе русского языка в организации."Мы находимся в здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский, и поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать", — подчеркнул Лавров.Журналист Sky News задал Лаврову вопрос, касающийся заявлений президента США Дональда Трампа, в которых он охарактеризовал Россию как "бумажного тигра". Глава МИД ответил, что в публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы.Ранее американский лидер в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал ее как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр".

