https://ria.ru/20250927/lavrov-2044832952.html
Пресс-конференцию Лаврова в ООН охранял пес
Пресс-конференцию Лаврова в ООН охранял пес - РИА Новости, 27.09.2025
Пресс-конференцию Лаврова в ООН охранял пес
Пресс-конференцию главы российского МИД Сергея Лаврова в ООН охранял пес породы немецкая овчарка, который периодически лаял, рассказала официальный... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T22:00:00+03:00
2025-09-27T22:00:00+03:00
2025-09-27T22:06:00+03:00
в мире
сергей лавров
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044833600_0:449:960:989_1920x0_80_0_0_b83ea5d8fbd1418a95a2c763267d90c2.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-конференцию главы российского МИД Сергея Лаврова в ООН охранял пес породы немецкая овчарка, который периодически лаял, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. "Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял пёсель, который периодически ободрительно подавал голос", - написала Захарова, сопроводив пост фотографией немецкой овчарки.
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044788707.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044833600_0:359:960:1079_1920x0_80_0_0_7ce43d3d5db8bd096b497f2cea16361e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, мария захарова, оон
В мире, Сергей Лавров, Мария Захарова, ООН
Пресс-конференцию Лаврова в ООН охранял пес
Захарова: пресс-конференцию Лаврова в ООН охранял пес породы немецкая овчарка