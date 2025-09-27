Пресс-конференцию Лаврова в ООН охранял пес

Рейтинг@Mail.ru
22:00 27.09.2025 (обновлено: 22:06 27.09.2025)
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-конференцию главы российского МИД Сергея Лаврова в ООН охранял пес породы немецкая овчарка, который периодически лаял, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. &quot;Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял пёсель, который периодически ободрительно подавал голос&quot;, - написала Захарова, сопроводив пост фотографией немецкой овчарки.
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-конференцию главы российского МИД Сергея Лаврова в ООН охранял пес породы немецкая овчарка, который периодически лаял, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял пёсель, который периодически ободрительно подавал голос", - написала Захарова, сопроводив пост фотографией немецкой овчарки.

Лавров заявил о готовности к диалогу по первопричинам конфликта на Украине
