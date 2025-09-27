Рейтинг@Mail.ru
Россия встревожена ситуацией у берегов Венесуэлы, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025
21:52 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044831301.html
Россия встревожена ситуацией у берегов Венесуэлы, заявил Лавров
Россия встревожена ситуацией у берегов Венесуэлы, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025
Россия встревожена ситуацией у берегов Венесуэлы, заявил Лавров
2025-09-27T21:52:00+03:00
2025-09-27T21:52:00+03:00
ООН, 27 сен - РИА Новости. США продвигают в Совбезе ООН резолюцию о преобразовании международных сил по содействию безопасности на Гаити в международные силы по борьбе с бандитизмом, но нельзя исключать, что это делается, чтобы потом "найти бандитов" в Венесуэле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы, безусловно, очень встревожены тем, что американцы сейчас организовали в международных пока водах, но вокруг территориальных вод Венесуэлы... Многие другие представители Латинской Америки и карибского бассейна очень встревожены - и бразильцы, и островные государства", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи. Он отметил, что в район уже стянуты значительные военно-морские силы США, включая атомную подводную лодку, звучат угрозы прямого военного вмешательства под предлогом борьбы с наркокартелями. "В эти же самые дни в Совбезе наши американские коллеги вместе с Панамой продвигают резолюцию о преобразовании международных сил по содействию безопасности на Гаити в международные силы по борьбе с бандитизмом. Причем очень специфический мандат запрашивается. Хотят, чтобы Совбез одобрил создание таких сил, оставив их формирование на усмотрение тех, кто будет в этом заинтересован", - рассказал глава МИД РФ. При этом мандат предусматривает применение силы в неограниченных объемах против "банд", никаких сроков этой операции не предусмотрено, и никакой системы отчета перед Совбезом ООН тоже не предусмотрено, отметил российский министр. "И если сопоставить эти два процесса - процесс в Совете безопасности и то, что вокруг Венесуэлы сейчас затевается, - я не исключаю, что каким-то креативным деятелям придет в голову получить мандат Совбеза, а потом сказать, что в Венесуэле прячутся бандиты из Гаити", - отметил Лавров. Он добавил, что Россия солидарна с народом и правительством Венесуэлы. "Они имеют полное право определять свой политический, экономический курс", - подчеркнул Лавров. В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Россия встревожена ситуацией у берегов Венесуэлы, заявил Лавров

Лавров: США хотят превратить Гаити в международные силы по борьбе с бандитизмом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
ООН, 27 сен - РИА Новости. США продвигают в Совбезе ООН резолюцию о преобразовании международных сил по содействию безопасности на Гаити в международные силы по борьбе с бандитизмом, но нельзя исключать, что это делается, чтобы потом "найти бандитов" в Венесуэле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мы, безусловно, очень встревожены тем, что американцы сейчас организовали в международных пока водах, но вокруг территориальных вод Венесуэлы... Многие другие представители Латинской Америки и карибского бассейна очень встревожены - и бразильцы, и островные государства", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи.
Он отметил, что в район уже стянуты значительные военно-морские силы США, включая атомную подводную лодку, звучат угрозы прямого военного вмешательства под предлогом борьбы с наркокартелями.
"В эти же самые дни в Совбезе наши американские коллеги вместе с Панамой продвигают резолюцию о преобразовании международных сил по содействию безопасности на Гаити в международные силы по борьбе с бандитизмом. Причем очень специфический мандат запрашивается. Хотят, чтобы Совбез одобрил создание таких сил, оставив их формирование на усмотрение тех, кто будет в этом заинтересован", - рассказал глава МИД РФ.
При этом мандат предусматривает применение силы в неограниченных объемах против "банд", никаких сроков этой операции не предусмотрено, и никакой системы отчета перед Совбезом ООН тоже не предусмотрено, отметил российский министр.
"И если сопоставить эти два процесса - процесс в Совете безопасности и то, что вокруг Венесуэлы сейчас затевается, - я не исключаю, что каким-то креативным деятелям придет в голову получить мандат Совбеза, а потом сказать, что в Венесуэле прячутся бандиты из Гаити", - отметил Лавров.
Он добавил, что Россия солидарна с народом и правительством Венесуэлы.
"Они имеют полное право определять свой политический, экономический курс", - подчеркнул Лавров.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
