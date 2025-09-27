Рейтинг@Mail.ru
Индия сама выбирает себе партнеров, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025
20:56 27.09.2025
Индия сама выбирает себе партнеров, заявил Лавров
Торговое партнерство между Россией и Индией не находится под угрозой из-за санкций, Нью-Дели сама выбирает себе партнёров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
ООН, 27 сен – РИА Новости. Торговое партнерство между Россией и Индией не находится под угрозой из-за санкций, Нью-Дели сама выбирает себе партнёров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Оно (экономическое партнерство - ред.) не под угрозой, у меня никаких сомнений нет. На него никто не покушается. А если кто-то и будет делать подобные шаги, то я еще раз говорю, что индийский премьер-министр, индийский министр иностранных дел все объяснили, что Индия сама выбирает себе партнеров. Если у США есть предложение о том, как обогатить двусторонний товарооборот между США и Индией, они готовы обсуждать условия, которые американцы предложат", - сказал Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
Попытки разделить мир на "своих" и "чужих" не прекращаются, заявил Лавров
