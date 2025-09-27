https://ria.ru/20250927/lavrov-2044825320.html
Лавров рассказал о последствиях для нарушителей воздушного пространства
Лавров рассказал о последствиях для нарушителей воздушного пространства - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров рассказал о последствиях для нарушителей воздушного пространства
Россия не потерпит нарушения своего воздушного пространства теми, кто готовит против нее войну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.09.2025
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия не потерпит нарушения своего воздушного пространства теми, кто готовит против нее войну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент (РФ Владимир Путин - ред.) не раз говорил, что мы не допустим какого-либо нарушения наших территорий, нашего воздушного пространства со стороны тех в Европе, кто откровенно готовит войну против нас ", - сказал Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.
