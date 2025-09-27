https://ria.ru/20250927/lavrov-2044825157.html

Попытки разделить мир на "своих" и "чужих" не прекращаются, заявил Лавров

Попытки разделить мир на "своих" и "чужих" не прекращаются, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025

Попытки разделить мир на "своих" и "чужих" не прекращаются, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки разделить мир на "своих" и "чужих" не прекращаются. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T20:51:00+03:00

2025-09-27T20:51:00+03:00

2025-09-27T20:51:00+03:00

в мире

россия

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112609/65/1126096540_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_1dbebd38deaf7c4e3c60824be68e5806.jpg

ООН, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки разделить мир на "своих" и "чужих" не прекращаются. "Согласованные отцами-основателями нашей Организации принципы ее Устава по сей день служат ярким маяком международного сотрудничества. Они воплощают многовековой опыт сосуществования государств и полностью сохраняют свое значение в эпоху многополярности. Дело лишь за тем, чтобы все без исключения государства-члены соблюдали эти принципы – во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН. "На практике, однако, все выглядит иначе. Повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам. Корень проблем – непрекращающиеся попытки разделить мир на "своих" и "чужих", на "демократии" и "автократии", на "цветущий сад" и "джунгли", на тех, кто "за столом" и кто "в меню". На избранных, которым дозволено все, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы "золотого миллиарда", - добавил министр. Он подчеркнул, что Россия выступает за беспрекословное следование принципу равенства: "в нем залог того, что все страны смогут занять свое достойное место в мироустройстве – независимо от их военной мощи, количества населения, размера территории и экономики".

https://ria.ru/20250927/lavrov-2044788707.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон