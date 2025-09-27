Рейтинг@Mail.ru
Попытки разделить мир на "своих" и "чужих" не прекращаются, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025
20:51 27.09.2025
Попытки разделить мир на "своих" и "чужих" не прекращаются, заявил Лавров
в мире
россия
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки разделить мир на "своих" и "чужих" не прекращаются. "Согласованные отцами-основателями нашей Организации принципы ее Устава по сей день служат ярким маяком международного сотрудничества. Они воплощают многовековой опыт сосуществования государств и полностью сохраняют свое значение в эпоху многополярности. Дело лишь за тем, чтобы все без исключения государства-члены соблюдали эти принципы – во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН. "На практике, однако, все выглядит иначе. Повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам. Корень проблем – непрекращающиеся попытки разделить мир на "своих" и "чужих", на "демократии" и "автократии", на "цветущий сад" и "джунгли", на тех, кто "за столом" и кто "в меню". На избранных, которым дозволено все, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы "золотого миллиарда", - добавил министр. Он подчеркнул, что Россия выступает за беспрекословное следование принципу равенства: "в нем залог того, что все страны смогут занять свое достойное место в мироустройстве – независимо от их военной мощи, количества населения, размера территории и экономики".
россия
в мире, россия, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
ООН, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки разделить мир на "своих" и "чужих" не прекращаются.
«
"Согласованные отцами-основателями нашей Организации принципы ее Устава по сей день служат ярким маяком международного сотрудничества. Они воплощают многовековой опыт сосуществования государств и полностью сохраняют свое значение в эпоху многополярности. Дело лишь за тем, чтобы все без исключения государства-члены соблюдали эти принципы – во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН.
"На практике, однако, все выглядит иначе. Повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам. Корень проблем – непрекращающиеся попытки разделить мир на "своих" и "чужих", на "демократии" и "автократии", на "цветущий сад" и "джунгли", на тех, кто "за столом" и кто "в меню". На избранных, которым дозволено все, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы "золотого миллиарда", - добавил министр.
Он подчеркнул, что Россия выступает за беспрекословное следование принципу равенства: "в нем залог того, что все страны смогут занять свое достойное место в мироустройстве – независимо от их военной мощи, количества населения, размера территории и экономики".
Лавров заявил о готовности к диалогу по первопричинам конфликта на Украине
В миреРоссияСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
