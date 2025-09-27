https://ria.ru/20250927/lavrov-2044824685.html

Лавров рассказал, когда пройдет третий раунд консультаций Россия — США

Лавров рассказал, когда пройдет третий раунд консультаций Россия — США - РИА Новости, 27.09.2025

Лавров рассказал, когда пройдет третий раунд консультаций Россия — США

Третий раунд консультаций России и США по двусторонним раздражителям пройдет этой осенью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T20:45:00+03:00

2025-09-27T20:45:00+03:00

2025-09-27T20:50:00+03:00

россия

в мире

сша

сергей лавров

марко рубио

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_0:0:2786:1567_1920x0_80_0_0_c7cd214abb86ec84b066a8b5f931c392.jpg

ООН, 27 сен - РИА Новости. Третий раунд консультаций России и США по двусторонним раздражителям пройдет этой осенью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наш диалог (РФ и США - ред.) про визы, про функционирование посольств, про... собственность, про другие аспекты повседневного функционирования наших дипломатических представительств ведется, было уже два раунда, третий мы с (государственным секретарем США) Марко Рубио договорились провести этой осенью", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.

https://ria.ru/20250927/lavrov-2044824839.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, сша, сергей лавров, марко рубио, оон