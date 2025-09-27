https://ria.ru/20250927/lavrov-2044824685.html
Лавров рассказал, когда пройдет третий раунд консультаций Россия — США
Лавров рассказал, когда пройдет третий раунд консультаций Россия — США - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров рассказал, когда пройдет третий раунд консультаций Россия — США
Третий раунд консультаций России и США по двусторонним раздражителям пройдет этой осенью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T20:45:00+03:00
2025-09-27T20:45:00+03:00
2025-09-27T20:50:00+03:00
россия
в мире
сша
сергей лавров
марко рубио
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_0:0:2786:1567_1920x0_80_0_0_c7cd214abb86ec84b066a8b5f931c392.jpg
ООН, 27 сен - РИА Новости. Третий раунд консультаций России и США по двусторонним раздражителям пройдет этой осенью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наш диалог (РФ и США - ред.) про визы, про функционирование посольств, про... собственность, про другие аспекты повседневного функционирования наших дипломатических представительств ведется, было уже два раунда, третий мы с (государственным секретарем США) Марко Рубио договорились провести этой осенью", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044824839.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_386:0:2624:1679_1920x0_80_0_0_0303cdb0525dbb3de84e5c4424856a0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша, сергей лавров, марко рубио, оон
Россия, В мире, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, ООН
Лавров рассказал, когда пройдет третий раунд консультаций Россия — США
Лавров: третий раунд консультаций Россия — США пройдет осенью