Лавров рассказал, когда пройдет третий раунд консультаций Россия — США
20:45 27.09.2025 (обновлено: 20:50 27.09.2025)
Лавров рассказал, когда пройдет третий раунд консультаций Россия — США
Лавров рассказал, когда пройдет третий раунд консультаций Россия — США - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров рассказал, когда пройдет третий раунд консультаций Россия — США
Третий раунд консультаций России и США по двусторонним раздражителям пройдет этой осенью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.09.2025
ООН, 27 сен - РИА Новости. Третий раунд консультаций России и США по двусторонним раздражителям пройдет этой осенью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наш диалог (РФ и США - ред.) про визы, про функционирование посольств, про... собственность, про другие аспекты повседневного функционирования наших дипломатических представительств ведется, было уже два раунда, третий мы с (государственным секретарем США) Марко Рубио договорились провести этой осенью", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.
Лавров рассказал, когда пройдет третий раунд консультаций Россия — США

Лавров: третий раунд консультаций Россия — США пройдет осенью

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
ООН, 27 сен - РИА Новости. Третий раунд консультаций России и США по двусторонним раздражителям пройдет этой осенью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наш диалог (РФ и США - ред.) про визы, про функционирование посольств, про... собственность, про другие аспекты повседневного функционирования наших дипломатических представительств ведется, было уже два раунда, третий мы с (государственным секретарем США) Марко Рубио договорились провести этой осенью", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров раскрыл ответ ООН на просьбу опубликовать имена якобы жертв в Буче
Заголовок открываемого материала