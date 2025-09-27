https://ria.ru/20250927/lavrov-2044824139.html

Россия проведет специальное заседание в день образования ООН, заявил Лавров

Россия проведет специальное заседание в день образования ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025

Россия проведет специальное заседание в день образования ООН, заявил Лавров

Россия планирует провести специальное заседание Организации объединенных наций (ООН), когда РФ будет председателем Совета Безопасности Организации - 24 октября, РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T20:40:00+03:00

2025-09-27T20:40:00+03:00

2025-09-27T20:41:00+03:00

россия

сергей лавров

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044817884_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_237c159f9e1196a85e2c0f3936b0bb32.jpg

ООН, 27 сен – РИА Новости. Россия планирует провести специальное заседание Организации объединенных наций (ООН), когда РФ будет председателем Совета Безопасности Организации - 24 октября, в день образования ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наверное, самое главное, что на наше председательство приходятся юбилейные даты. 24 октября – день образования Организации Объединенных Наций. И мы в этот день планируем провести специальное заседание. Не для того, чтобы опять выражать поддержку тем принципам, которые были заложены отцами-основателями в Устав организации, а чтобы посмотреть, как эти принципы сегодня должны выполняться", - сказал Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН Он отметил, что большинство принципов Устава ООН относятся к процессу многополярности, например, суверенное равенство государств и невмешательство в дела друг друга, а также право нации на самоопределение, право народов определять свою судьбу. "Все это в Уставе все эти 80 лет было закреплено, но выполнялось далеко не всегда. Так что это будет заседание с прицелом на анализ и, желательно, практический вывод о том, как дальше развивать Организацию Объединенных Наций", - заключил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20241104/lavrov-1981779032.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон