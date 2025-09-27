https://ria.ru/20250927/lavrov-2044823251.html

Лавров прокомментировал планы "коллективного управления" сектором Газа

Лавров прокомментировал планы "коллективного управления" сектором Газа - РИА Новости, 27.09.2025

Лавров прокомментировал планы "коллективного управления" сектором Газа

Планы "коллективного управления" сектором Газа, которые появлялись в медийном пространстве, напоминают создание очередной резервации, заявил министр иностранных РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T20:31:00+03:00

2025-09-27T20:31:00+03:00

2025-09-27T20:31:00+03:00

в мире

россия

сша

америка

сергей лавров

тони блэр

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_0:0:2786:1567_1920x0_80_0_0_c7cd214abb86ec84b066a8b5f931c392.jpg

ООН, 27 сен - РИА Новости. Планы "коллективного управления" сектором Газа, которые появлялись в медийном пространстве, напоминают создание очередной резервации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Сейчас много слухов о том, что вырисовываются какие-то договоренности (по Газе - ред.). Президент (США Дональд) Трамп вчера, по-моему, сказал, что развязка близка. Мы пока не в курсе того, что имеется в виду. Да, но спекуляции насчет плана из 21 пункта, мы все это читали. Что-то там похожее на коллективное управление. Упоминается бывший британский премьер Тони Блэр, как генерал-губернатор в Газе. Где-то, я сейчас ищу слово, а, мы же в Америке, резервация. По слухам, которые появляются на медийном пространстве, кто-то хочет благообразную такую форму придать резервациям, как здесь есть резервации", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

https://ria.ru/20250927/iran-2044823013.html

россия

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, америка, сергей лавров, тони блэр, генеральная ассамблея оон, оон