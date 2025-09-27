https://ria.ru/20250927/lavrov-2044823251.html
Лавров прокомментировал планы "коллективного управления" сектором Газа
Лавров прокомментировал планы "коллективного управления" сектором Газа - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров прокомментировал планы "коллективного управления" сектором Газа
Планы "коллективного управления" сектором Газа, которые появлялись в медийном пространстве, напоминают создание очередной резервации, заявил министр иностранных РИА Новости, 27.09.2025
ООН, 27 сен - РИА Новости. Планы "коллективного управления" сектором Газа, которые появлялись в медийном пространстве, напоминают создание очередной резервации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Сейчас много слухов о том, что вырисовываются какие-то договоренности (по Газе - ред.). Президент (США Дональд) Трамп вчера, по-моему, сказал, что развязка близка. Мы пока не в курсе того, что имеется в виду. Да, но спекуляции насчет плана из 21 пункта, мы все это читали. Что-то там похожее на коллективное управление. Упоминается бывший британский премьер Тони Блэр, как генерал-губернатор в Газе. Где-то, я сейчас ищу слово, а, мы же в Америке, резервация. По слухам, которые появляются на медийном пространстве, кто-то хочет благообразную такую форму придать резервациям, как здесь есть резервации", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
