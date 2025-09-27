Рейтинг@Mail.ru
Россия не направляет ракеты и дроны на объекты ЕС и НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 27.09.2025 (обновлено: 20:14 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044820189.html
Россия не направляет ракеты и дроны на объекты ЕС и НАТО, заявил Лавров
Россия не направляет ракеты и дроны на объекты ЕС и НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025
Россия не направляет ракеты и дроны на объекты ЕС и НАТО, заявил Лавров
Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах Европы и странах НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T20:03:00+03:00
2025-09-27T20:14:00+03:00
россия
нато
евросоюз
европа
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044817559_0:277:3148:2048_1920x0_80_0_0_bc7f33906a3acc21b34a8cc4a817b069.jpg
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах Европы и странах НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы никогда не направляем наши беспилотники ли, ракеты ли по государствам, которые расположены в Европе, членам Евросоюза, странам Североатлантического альянса", - сказал он на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044788707.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044817559_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95b34194f37ddf11f514c0d3f4061b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, евросоюз, европа, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, генеральная ассамблея оон
Россия, НАТО, Евросоюз, Европа, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Генеральная Ассамблея ООН
Россия не направляет ракеты и дроны на объекты ЕС и НАТО, заявил Лавров

Лавров: РФ не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах ЕС и НАТО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах Европы и странах НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мы никогда не направляем наши беспилотники ли, ракеты ли по государствам, которые расположены в Европе, членам Евросоюза, странам Североатлантического альянса", - сказал он на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.
Пресс-конференция Лаврова в Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров заявил о готовности к диалогу по первопричинам конфликта на Украине
Вчера, 19:08
 
РоссияНАТОЕвросоюзЕвропаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала