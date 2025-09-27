https://ria.ru/20250927/lavrov-2044820189.html
Россия не направляет ракеты и дроны на объекты ЕС и НАТО, заявил Лавров
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах Европы и странах НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы никогда не направляем наши беспилотники ли, ракеты ли по государствам, которые расположены в Европе, членам Евросоюза, странам Североатлантического альянса", - сказал он на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.
