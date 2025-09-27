https://ria.ru/20250927/lavrov-2044813583.html

Лавров высказался о возможном продлении ДСНВ

Лавров высказался о возможном продлении ДСНВ - РИА Новости, 27.09.2025

Лавров высказался о возможном продлении ДСНВ

27.09.2025

ООН, 27 сен - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина в адрес США о сохранении на год ограничений по Договору о СНВ, позволит создать условия, чтобы избежать гонки стратегических вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Поддержанию стратегической стабильности призвана способствовать новая инициатива Российской Федерации, выдвинутая президентом Владимиром Путиным 22 сентября, о готовности придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ в течение одного года после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года – при условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания. Считаем, что реализация нашего предложения позволит создать условия, необходимые для избежания гонки стратегических вооружений, сохранения приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере и улучшения общей атмосферы в российско-американских отношениях", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН. По его словам, на России и США лежит особая ответственность за положение дел в мире, за избежание рисков.

