Лавров высказался об устранении первопричин конфликта на Украине

Лавров высказался об устранении первопричин конфликта на Украине - РИА Новости, 28.09.2025

Лавров высказался об устранении первопричин конфликта на Украине

Россия остается открытой к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-27

2025-09-27T19:20:00+03:00

2025-09-28T00:36:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

владимир путин

оон

россия

ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия остается открытой к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН.Российский лидер Владимир Путин, как напомнил Лавров, неоднократно говорил о готовности к диалогу по устранению первопричин конфликта.Ранее глава МИД РФ заявлял, что Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, призвав к миру на Украине.

украина

россия

