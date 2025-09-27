Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался об устранении первопричин конфликта на Украине - РИА Новости, 28.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 27.09.2025 (обновлено: 00:36 28.09.2025)
Лавров высказался об устранении первопричин конфликта на Украине
Лавров высказался об устранении первопричин конфликта на Украине - РИА Новости, 28.09.2025
Лавров высказался об устранении первопричин конфликта на Украине
Россия остается открытой к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее... РИА Новости, 28.09.2025
украина
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
владимир путин
оон
россия
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия остается открытой к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН.Российский лидер Владимир Путин, как напомнил Лавров, неоднократно говорил о готовности к диалогу по устранению первопричин конфликта.Ранее глава МИД РФ заявлял, что Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, призвав к миру на Украине.
украина
россия
украина, в мире, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, россия
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, Владимир Путин, ООН, Россия
Лавров высказался об устранении первопричин конфликта на Украине

Лавров: Россия остается открытой к диалогу о первопричинах конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия остается открытой к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Российский лидер Владимир Путин, как напомнил Лавров, неоднократно говорил о готовности к диалогу по устранению первопричин конфликта.
Ранее глава МИД РФ заявлял, что Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, призвав к миру на Украине.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинООНРоссия
 
 
