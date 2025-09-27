https://ria.ru/20250927/lavrov-2044812389.html
Лавров высказался об устранении первопричин конфликта на Украине
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия остается открытой к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН.Российский лидер Владимир Путин, как напомнил Лавров, неоднократно говорил о готовности к диалогу по устранению первопричин конфликта.Ранее глава МИД РФ заявлял, что Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, призвав к миру на Украине.
украина
россия
