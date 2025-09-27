https://ria.ru/20250927/lavrov-2044811593.html

Лавров заявил о попытках "похоронить" решение ООН о Палестине

ООН, 27 сен - РИА Новости. Сегодня мир сталкивается с попытками "похоронить" решение ООН о создании палестинского государства путем осуществления своего рода государственного переворота, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Фактически мы имеем дело с попыткой своего рода государственного переворота с целью похоронить решения ООН о создании палестинского государства", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН. Он добавил, что на днях ряд западных правительств объявили о признании государства Палестина, но принятие подобного решения они анонсировали еще несколько месяцев назад. "Возникает вопрос: почему ждали так долго? Видимо, надеялись, что скоро и признавать будет нечего. Ситуация требует срочных действий по недопущению такого сценария, в пользу чего твердо высказались участники Международной конференции высокого уровня по вопросу о Палестине", - сказал Лавров. Он напомнил, что Россия осудила нападение палестинского движения ХАМАС на мирных израильтян 7 октября 2023 года. "Однако жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания. Нет никакого оправдания коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа, где под бомбардировками и от голода гибнут палестинские дети, разрушаются больницы и школы, сотни тысяч людей лишаются крова. Нет оправдания планам по аннексии Западного берега реки Иордан", - заключил он.

