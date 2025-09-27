https://ria.ru/20250927/lavrov-2044788707.html

Лавров заявил о готовности к диалогу по первопричинам конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и дал пресс-конференцию, где рассказал о диалоге с США по Украине и ответил на... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-27T19:08:00+03:00

2025-09-27T19:08:00+03:00

2025-09-28T10:41:00+03:00

политика

россия

сергей лавров

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

генеральная ассамблея оон

украина

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044763186_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_e53d44a9dfe0642fe05260a7ff4f409c.jpg

ООН, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и дал пресс-конференцию, где рассказал о диалоге с США по Украине и ответил на обвинения в адрес Москвы в нарушении воздушного пространства стран НАТО.О причине конфликтов в миреЛавров начал свою речь с исторической справки. Он напомнил, что ООН возникла после окончания Второй мировой войны, при этом принципы ее Устава по сей день служат маяком международного сотрудничества. Однако для этого их должны соблюдать все без исключения государства-члены. Запад же снова и снова стремился разделить мир на своих и чужих, попирая при этом принцип неприменения силы. В этом, по словам министра, состоит корень всех международных проблем.В их числе Лавров назвал продвижение НАТО на восток, к границам России, вопреки своим же обещаниям не делать этого. При этом звучат угрозы применения силы против России, которую безосновательно обвиняют в намерении напасть на страны альянса. Европейские страны и вовсе призывают граждан "затянуть пояса" ради милитаризации и открыто обсуждают нападение на Калининградскую область."Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений".Ответственность за приведение международной ситуации в мирное русло, по убеждению Лаврова, лежит на России и США: продление ДСНВ на год после его истечения позволит избежать новой гонки вооружений.На пресс-конференции по итогам выступления глава российского МИД заявил, что признаков отхода США от курса на диалог с Россией сейчас нет. Он также ответил на вопрос о недавних "инцидентах" с БПЛА, подчеркнув, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах Европы и НАТО.По его словам, если дрон нарушил чью-либо границу, сбившись с пути, военные вправе поступать с ним так, как посчитают нужным для обеспечения безопасности, чего нельзя сказать о попытках сделать то же самое над территорией России:"Но если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще, на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют".О причинах конфликта на Украине"По-моему, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит".О ситуации на Ближнем Востоке"Россия выступает за его демократизацию исключительно через расширение представленности Азии, Африки и Латинской Америки".Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, призвав к миру на Украине.

россия

украина

