Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о готовности к диалогу по первопричинам конфликта на Украине - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 27.09.2025 (обновлено: 10:41 28.09.2025)
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044788707.html
Лавров заявил о готовности к диалогу по первопричинам конфликта на Украине
Лавров заявил о готовности к диалогу по первопричинам конфликта на Украине - РИА Новости, 28.09.2025
Лавров заявил о готовности к диалогу по первопричинам конфликта на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и дал пресс-конференцию, где рассказал о диалоге с США по Украине и ответил на... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-27T19:08:00+03:00
2025-09-28T10:41:00+03:00
политика
россия
сергей лавров
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
генеральная ассамблея оон
украина
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044763186_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_e53d44a9dfe0642fe05260a7ff4f409c.jpg
ООН, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и дал пресс-конференцию, где рассказал о диалоге с США по Украине и ответил на обвинения в адрес Москвы в нарушении воздушного пространства стран НАТО.О причине конфликтов в миреЛавров начал свою речь с исторической справки. Он напомнил, что ООН возникла после окончания Второй мировой войны, при этом принципы ее Устава по сей день служат маяком международного сотрудничества. Однако для этого их должны соблюдать все без исключения государства-члены. Запад же снова и снова стремился разделить мир на своих и чужих, попирая при этом принцип неприменения силы. В этом, по словам министра, состоит корень всех международных проблем.В их числе Лавров назвал продвижение НАТО на восток, к границам России, вопреки своим же обещаниям не делать этого. При этом звучат угрозы применения силы против России, которую безосновательно обвиняют в намерении напасть на страны альянса. Европейские страны и вовсе призывают граждан "затянуть пояса" ради милитаризации и открыто обсуждают нападение на Калининградскую область."Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений".Ответственность за приведение международной ситуации в мирное русло, по убеждению Лаврова, лежит на России и США: продление ДСНВ на год после его истечения позволит избежать новой гонки вооружений.На пресс-конференции по итогам выступления глава российского МИД заявил, что признаков отхода США от курса на диалог с Россией сейчас нет. Он также ответил на вопрос о недавних "инцидентах" с БПЛА, подчеркнув, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах Европы и НАТО.По его словам, если дрон нарушил чью-либо границу, сбившись с пути, военные вправе поступать с ним так, как посчитают нужным для обеспечения безопасности, чего нельзя сказать о попытках сделать то же самое над территорией России:"Но если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще, на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют".О причинах конфликта на Украине"По-моему, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит".О ситуации на Ближнем Востоке"Россия выступает за его демократизацию исключительно через расширение представленности Азии, Африки и Латинской Америки".Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, призвав к миру на Украине.
https://ria.ru/20250408/dogovor-2009779472.html
https://ria.ru/20250927/evropa-2044710145.html
https://ria.ru/20250926/tramp-2044444980.html
https://ria.ru/20250925/lavrov-2044182353.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пресс-конференция Лаврова в Генассамблее ООН
Пресс-конференция Лаврова в Генассамблее ООН
2025-09-27T19:08
true
PT76M17S
Лавров о провокациях НАТО
Россия не планирует нападений на страны НАТО, но любая агрессия получит решительный отпор, заявил Лавров
2025-09-27T19:08
true
PT1M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044763186_151:0:1024:655_1920x0_80_0_0_648a68ee3671c9439e529c2bcdebb4ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), генеральная ассамблея оон, украина, в мире, нато, запад
Политика, Россия, Сергей Лавров, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Генеральная Ассамблея ООН, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Запад

Лавров заявил о готовности к диалогу по первопричинам конфликта на Украине

Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и дал пресс-конференцию, где рассказал о диалоге с США по Украине и ответил на обвинения в адрес Москвы в нарушении воздушного пространства стран НАТО.

О причине конфликтов в мире

Лавров начал свою речь с исторической справки. Он напомнил, что ООН возникла после окончания Второй мировой войны, при этом принципы ее Устава по сей день служат маяком международного сотрудничества. Однако для этого их должны соблюдать все без исключения государства-члены. Запад же снова и снова стремился разделить мир на своих и чужих, попирая при этом принцип неприменения силы. В этом, по словам министра, состоит корень всех международных проблем.
В их числе Лавров назвал продвижение НАТО на восток, к границам России, вопреки своим же обещаниям не делать этого. При этом звучат угрозы применения силы против России, которую безосновательно обвиняют в намерении напасть на страны альянса. Европейские страны и вовсе призывают граждан "затянуть пояса" ради милитаризации и открыто обсуждают нападение на Калининградскую область.
«
"Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерений нападать ни на одну страну НАТО: в этом нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла.

Ответственность за приведение международной ситуации в мирное русло, по убеждению Лаврова, лежит на России и США: продление ДСНВ на год после его истечения позволит избежать новой гонки вооружений.

О готовности России придерживаться ограничений по ДСНВ Владимир Путин объявил в понедельник. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ)
8 апреля, 01:23
На пресс-конференции по итогам выступления глава российского МИД заявил, что признаков отхода США от курса на диалог с Россией сейчас нет. Он также ответил на вопрос о недавних "инцидентах" с БПЛА, подчеркнув, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах Европы и НАТО.

Начиная с 10 сентября несколько стран альянса, включая Польшу, Румынию и Эстонию, бездоказательно обвинили Москву в нарушении воздушного пространства российскими дронами. После этого генсек НАТО Марк Рютте заявил о праве вооруженных сил стран организации сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Теперь только война: раскрыт план за атаками "русских" дронов на Европу
Вчера, 08:00
По его словам, если дрон нарушил чью-либо границу, сбившись с пути, военные вправе поступать с ним так, как посчитают нужным для обеспечения безопасности, чего нельзя сказать о попытках сделать то же самое над территорией России:
«
"Но если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще, на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Я пошутил, а они поверили: Трамп решил уничтожить всю украинскую армию
26 сентября, 08:00

О причинах конфликта на Украине

  • Нынешнее руководство в Киеве пришло к власти после госпереворота.
  • Украина — единственная страна в мире, запретившая гражданам говорить на родном языке.
  • Европа молчит о преступлениях киевского режима, которому дозволено все, включая безрассудные диверсии на АЭС.
  • УВКПЧ ООН отказалось назвать имена якобы "жертв резни" в Буче, в которой обвиняли Россию.
  • Москва была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта: в основе — обеспечение интересов России в сфере безопасности и прав русских на подконтрольных Киеву территориях.
  • Возвращение Украины к границам 2022 года исключено.
«
"По-моему, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России

О ситуации на Ближнем Востоке

  • Россия жестко осудила нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, но убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет оправдания.
  • Решение ООН о создании палестинского государства хотят похоронить путем государственного переворота.
  • Россия считает неприемлемыми и незаконными попытки Запада восстановить в Совбезе ООН санкции против Ирана.
  • Баланс сил в мире кардинально отличается от установленного 80 лет назад, это должно быть отражено в системе институтов ООН и реформах ее Совета безопасности.
«
"Россия выступает за его демократизацию исключительно через расширение представленности Азии, Африки и Латинской Америки".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, призвав к миру на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Обнадеживающий жест". Лавров дал Западу повод задуматься
25 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияСергей ЛавровООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Генеральная Ассамблея ООНУкраинаВ миреНАТОЗапад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала