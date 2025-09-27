Лавров заявил о недопустимости силового давления на суверенные государства
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в ООН с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иван Хилем заявил о категорической недопустимости силового давления на суверенные государства, сообщает МИД РФ.
Ранее Лавров встретился с Хилем на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Эта встреча стала 13-й за день в череде двусторонних переговоров российского министра.
"Лавров заявил о категорической недопустимости использования инструментов силового давления на суверенные государства в качестве инструмента внешней политики. Выразил солидарность с венесуэльским руководством перед лицом растущих внешних угроз и попыток вмешательства во внутренние дела, подтвердил всестороннюю поддержку усилий Каракаса по защите национального суверенитета", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам встречи министров.
Отмечается, что в ходе беседы было констатировано совпадение подходов России и Венесуэлы по большинству вопросов актуальной мировой повестки, а также намечены дальнейшие шаги по углублению внешнеполитической координации на многосторонних площадках, в частности в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН.
Кроме того, министры отметили динамичное развитие отношений стратегического партнерства между Москвой и Каракасом, условились продолжать содействовать их укреплению с акцентом на углубление политдиалога, наращивание торгово-экономических, инвестиционных и научно-технических связей, а также расширение культурно-гуманитарных и образовательных обменов.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.