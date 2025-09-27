https://ria.ru/20250927/lavrov-2044729463.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы

Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы - РИА Новости, 27.09.2025

Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T02:26:00+03:00

2025-09-27T02:26:00+03:00

2025-09-27T02:54:00+03:00

в мире

россия

венесуэла

сергей лавров

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044730481_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_45ffa9bfbaf0c69ccfdd057902c0eb12.jpg

ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Министры тепло поприветствовали друг друга перед началом переговоров, встреча проходит в закрытом для прессы формате. Эта встреча стала 13-й за день в череде двусторонних переговоров Лаврова на полях недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.

https://ria.ru/20250927/lavrov-2044719912.html

россия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон