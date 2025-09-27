https://ria.ru/20250927/lavrov-2044729463.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 27.09.2025
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Министры тепло поприветствовали друг друга перед началом переговоров, встреча проходит в закрытом для прессы формате. Эта встреча стала 13-й за день в череде двусторонних переговоров Лаврова на полях недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.
в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Венесуэла, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
