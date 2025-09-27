Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 27.09.2025 (обновлено: 02:54 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044729463.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T02:26:00+03:00
2025-09-27T02:54:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044730481_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_45ffa9bfbaf0c69ccfdd057902c0eb12.jpg
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Министры тепло поприветствовали друг друга перед началом переговоров, встреча проходит в закрытом для прессы формате. Эта встреча стала 13-й за день в череде двусторонних переговоров Лаврова на полях недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044719912.html
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044730481_54:0:694:480_1920x0_80_0_0_21b6a95f53913d8b07cc022952126d8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Венесуэла, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы

Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем

© МИД РоссииВстреча глав МИД России и Венесуэлы Сергея Лаврова и Ивана Хиля
Встреча глав МИД России и Венесуэлы Сергея Лаврова и Ивана Хиля - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© МИД России
Встреча глав МИД России и Венесуэлы Сергея Лаврова и Ивана Хиля
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Министры тепло поприветствовали друг друга перед началом переговоров, встреча проходит в закрытом для прессы формате.
Эта встреча стала 13-й за день в череде двусторонних переговоров Лаврова на полях недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН
00:07
 
В миреРоссияВенесуэлаСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала