Лавров проводит переговоры с премьером Судана
01:59 27.09.2025 (обновлено: 03:02 27.09.2025)
Лавров проводит переговоры с премьером Судана
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с премьер-министром Судана Камалем Идрисом на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 27.09.2025
в мире
россия
судан
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с премьер-министром Судана Камалем Идрисом на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Перед переговорами Лавров и Идрис тепло поприветствовали друг друга, после чего продолжили встречу в закрытом для прессы формате."В ходе беседы первостепенное внимание было уделено ситуации в Судане в контексте продолжающегося с апреля 2023 года военно-политического кризиса. С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния и запуска процесса постконфликтного восстановления страны, продвижения к мирному общенациональному согласию", - позднее сообщил МИД РФ на своем сайте.Кроме того, были рассмотрены аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия. Уточняется, что подтверждена обоюдная заинтересованность в поддержании активной внешнеполитической координации в ООН и на других международных площадках.
в мире, россия, судан, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Судан, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
© МИД РоссииПереговоры главы МИД Росии и премьера Судана Сергея Лаврова и Камаля Идриса
© МИД России
Переговоры главы МИД Росии и премьера Судана Сергея Лаврова и Камаля Идриса
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с премьер-министром Судана Камалем Идрисом на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Перед переговорами Лавров и Идрис тепло поприветствовали друг друга, после чего продолжили встречу в закрытом для прессы формате.
"В ходе беседы первостепенное внимание было уделено ситуации в Судане в контексте продолжающегося с апреля 2023 года военно-политического кризиса. С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния и запуска процесса постконфликтного восстановления страны, продвижения к мирному общенациональному согласию", - позднее сообщил МИД РФ на своем сайте.
Кроме того, были рассмотрены аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия. Уточняется, что подтверждена обоюдная заинтересованность в поддержании активной внешнеполитической координации в ООН и на других международных площадках.
В миреРоссияСуданСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
