Лавров проводит переговоры с премьером Судана

в мире

россия

судан

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

оон

ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с премьер-министром Судана Камалем Идрисом на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Перед переговорами Лавров и Идрис тепло поприветствовали друг друга, после чего продолжили встречу в закрытом для прессы формате."В ходе беседы первостепенное внимание было уделено ситуации в Судане в контексте продолжающегося с апреля 2023 года военно-политического кризиса. С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния и запуска процесса постконфликтного восстановления страны, продвижения к мирному общенациональному согласию", - позднее сообщил МИД РФ на своем сайте.Кроме того, были рассмотрены аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия. Уточняется, что подтверждена обоюдная заинтересованность в поддержании активной внешнеполитической координации в ООН и на других международных площадках.

