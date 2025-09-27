https://ria.ru/20250927/lavrov-2044727762.html
Лавров проводит переговоры с премьером Судана
Лавров проводит переговоры с премьером Судана - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров проводит переговоры с премьером Судана
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с премьер-министром Судана Камалем Идрисом на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 27.09.2025
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с премьер-министром Судана Камалем Идрисом на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Перед переговорами Лавров и Идрис тепло поприветствовали друг друга, после чего продолжили встречу в закрытом для прессы формате."В ходе беседы первостепенное внимание было уделено ситуации в Судане в контексте продолжающегося с апреля 2023 года военно-политического кризиса. С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния и запуска процесса постконфликтного восстановления страны, продвижения к мирному общенациональному согласию", - позднее сообщил МИД РФ на своем сайте.Кроме того, были рассмотрены аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия. Уточняется, что подтверждена обоюдная заинтересованность в поддержании активной внешнеполитической координации в ООН и на других международных площадках.
