Лавров проводит переговоры с главой МИД Сингапура
01:06 27.09.2025 (обновлено: 02:00 27.09.2025)
Лавров проводит переговоры с главой МИД Сингапура
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости. "Я рад, что мы поддерживаем регулярный диалог благодаря региональным и многосторонним форматам - АСЕАН, ООН", - обратился Лавров к своему коллеге в начале переговоров.
в мире, сергей лавров, оон
В мире, Сергей Лавров, ООН
© МИД РоссииГлава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
"Я рад, что мы поддерживаем регулярный диалог благодаря региональным и многосторонним форматам - АСЕАН, ООН", - обратился Лавров к своему коллеге в начале переговоров.
В миреСергей ЛавровООН
 
 
Заголовок открываемого материала