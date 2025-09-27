Лавров проводит переговоры с главой МИД Сингапура

https://ria.ru/20250927/lavrov-2044723604.html

ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости. "Я рад, что мы поддерживаем регулярный диалог благодаря региональным и многосторонним форматам - АСЕАН, ООН", - обратился Лавров к своему коллеге в начале переговоров.

