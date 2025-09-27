https://ria.ru/20250927/lavrov-2044723604.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Сингапура
Лавров проводит переговоры с главой МИД Сингапура - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров проводит переговоры с главой МИД Сингапура
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном на полях недели высокого уровня 80-й сессии... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T01:06:00+03:00
2025-09-27T01:06:00+03:00
2025-09-27T02:00:00+03:00
в мире
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044727641_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_79929a5f50fa9982314cc901732252e9.jpg
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости. "Я рад, что мы поддерживаем регулярный диалог благодаря региональным и многосторонним форматам - АСЕАН, ООН", - обратился Лавров к своему коллеге в начале переговоров.
https://ria.ru/20240911/lavrov-1972093812.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044727641_48:0:688:480_1920x0_80_0_0_f7265cecb7e471737e43562e6e338d27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, оон
В мире, Сергей Лавров, ООН
Лавров проводит переговоры с главой МИД Сингапура
Лавров проводит переговоры с главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном