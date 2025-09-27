https://ria.ru/20250927/lavrov-2044722540.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Нигерии
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Нигерии Юсуфом Туггаром на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент ТАСС. Перед началом переговоров Лавров отметил подбор галстука и рубашки у его коллеги, которые соответствуют цветам зелено-белого национального флага африканской республики. Встреча проходит в закрытом для прессы формате.Позднее в МИД РФ сообщили, что в ходе беседы были затронуты актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-нигерийских связей, включая поддержание активного политического диалога, расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях."Особое внимание было уделено тематике взаимодействия России и Нигерии в рамках Форума стран-экспортеров газа, подготовке к участию в 27-й Министерской встрече этой организации 23 октября 2025 года в Дохе", - добавили на сайте МИД РФ.
