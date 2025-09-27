https://ria.ru/20250927/lavrov-2044719739.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Бурунди Эдуаром Бизиманой... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T00:04:00+03:00
2025-09-27T00:04:00+03:00
2025-09-27T01:27:00+03:00
в мире
россия
бурунди
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044724857_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_cff2e343db5cc40944e8f221fdf14caf.jpg
ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Бурунди Эдуаром Бизиманой на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Бизимана, который был послом в РФ, при встрече на русском обратился к Лаврову со словами "господин министр", после этого они тепло поприветствовали друг друга. "Рад возможности лично поздравить вас с назначением. Мы помним ваш вклад в развитие российско-бурундийских отношений, и мы рады, что ваше назначение, конечно же, обеспечит преемственность нашей кооперации, ждем этого с нетерпением", - обратился Лавров к бурундийскому коллеге, который вступил в должность в августе этого года. "Я благодарю вас за эту встречу, знаю, что ваш график здесь переполнен. Я слышал многое, что здесь говорят во время Генассамблеи, но вы можете рассчитывать на Бурунди", - сказал в ответ Бизимана.
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044695056.html
https://ria.ru/20250926/lavrov-2044468278.html
россия
бурунди
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044724857_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_3d8d9576276f204ac8dfbca34418297f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бурунди, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Бурунди, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди Эдуаром Бизиманой