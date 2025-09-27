Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 27.09.2025 (обновлено: 01:27 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044719739.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Бурунди Эдуаром Бизиманой... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T00:04:00+03:00
2025-09-27T01:27:00+03:00
в мире
россия
бурунди
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044724857_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_cff2e343db5cc40944e8f221fdf14caf.jpg
ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Бурунди Эдуаром Бизиманой на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Бизимана, который был послом в РФ, при встрече на русском обратился к Лаврову со словами "господин министр", после этого они тепло поприветствовали друг друга. "Рад возможности лично поздравить вас с назначением. Мы помним ваш вклад в развитие российско-бурундийских отношений, и мы рады, что ваше назначение, конечно же, обеспечит преемственность нашей кооперации, ждем этого с нетерпением", - обратился Лавров к бурундийскому коллеге, который вступил в должность в августе этого года. "Я благодарю вас за эту встречу, знаю, что ваш график здесь переполнен. Я слышал многое, что здесь говорят во время Генассамблеи, но вы можете рассчитывать на Бурунди", - сказал в ответ Бизимана.
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044695056.html
https://ria.ru/20250926/lavrov-2044468278.html
россия
бурунди
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044724857_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_3d8d9576276f204ac8dfbca34418297f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бурунди, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Бурунди, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди

Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди Эдуаром Бизиманой

© МИД РоссииВстреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы
Встреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© МИД России
Встреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Бурунди Эдуаром Бизиманой на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Бизимана, который был послом в РФ, при встрече на русском обратился к Лаврову со словами "господин министр", после этого они тепло поприветствовали друг друга.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Группы двадцати в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН
02:30
"Рад возможности лично поздравить вас с назначением. Мы помним ваш вклад в развитие российско-бурундийских отношений, и мы рады, что ваше назначение, конечно же, обеспечит преемственность нашей кооперации, ждем этого с нетерпением", - обратился Лавров к бурундийскому коллеге, который вступил в должность в августе этого года.
"Я благодарю вас за эту встречу, знаю, что ваш график здесь переполнен. Я слышал многое, что здесь говорят во время Генассамблеи, но вы можете рассчитывать на Бурунди", - сказал в ответ Бизимана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Лавров обсудил с Гутеррешем международные проблемы
Вчера, 03:35
 
В миреРоссияБурундиСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала