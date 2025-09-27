https://ria.ru/20250927/lavrov-2044719739.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди

2025-09-27T00:04:00+03:00

ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Бурунди Эдуаром Бизиманой на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Бизимана, который был послом в РФ, при встрече на русском обратился к Лаврову со словами "господин министр", после этого они тепло поприветствовали друг друга. "Рад возможности лично поздравить вас с назначением. Мы помним ваш вклад в развитие российско-бурундийских отношений, и мы рады, что ваше назначение, конечно же, обеспечит преемственность нашей кооперации, ждем этого с нетерпением", - обратился Лавров к бурундийскому коллеге, который вступил в должность в августе этого года. "Я благодарю вас за эту встречу, знаю, что ваш график здесь переполнен. Я слышал многое, что здесь говорят во время Генассамблеи, но вы можете рассчитывать на Бурунди", - сказал в ответ Бизимана.

2025

