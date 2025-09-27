https://ria.ru/20250927/kupyansk-2044762860.html

Операторы БПЛА показали линию обороны ВСУ вблизи Купянска

Операторы БПЛА показали линию обороны ВСУ вблизи Купянска

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" показали многокилометровую линию обороны ВСУ вблизи Купянска, подготовленную противником, укрепрайон включает в себя сеть окопов, дотов и замаскированных блиндажей, в том числе бетонные долговременные сооружения, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА с позывным "Контора". На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, показана данная линия обороны ВСУ, укрепрайоны которой частично оставлены украинскими солдатами. "Они готовились, у них обширная линия обороны, многокиломитровые окопы, которые подкреплены ДОТами (долговременная огневая точка - ред. ) бетонными. Также не раз наблюдали и выявляли, и работали по ним, где были расчёты БПЛА, именно бетонные укрепления, которые закопаны и засыпаны. Работаешь туда большими FPV и малыми разбираешь, в итоге - там плита бетонная", - сказал "Контора". Оператор БПЛА с позывным "Муха", пролетая на дроне над одном из таких участков, подтвердил масштаб, пояснив, что украинская сторона активно готовила оборону на этом направлении. На кадрах видно, что этот укрепленный район состоит из сети подготовленных и соединённых между собой окопов, замаскированных и укрепленных блиндажей, огневых точек и множества фортификационных сооружений, изготовленных из бетона и предназначенных для долговременной обороны. Минобороны РФ 23 сентября сообщило, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".

