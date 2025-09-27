Рейтинг@Mail.ru
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 27.09.2025 (обновлено: 08:06 27.09.2025)
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО - РИА Новости, 27.09.2025
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО
Минобороны сообщает, что значительная часть Купянска уже перешла под контроль группировки войск "Запад". Российские подразделения полностью владеют инициативой... РИА Новости, 27.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
харьков
авдеевка
вооруженные силы украины
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Минобороны сообщает, что значительная часть Купянска уже перешла под контроль группировки войск "Запад". Российские подразделения полностью владеют инициативой и постепенно выдавливают противника из города. О том, что сейчас там происходит и почему этот населенный пункт имеет стратегическое значение, — в материале РИА Новости.Половину взялиДовоенное население — 25 тысяч, через город протекает река Оскол. В ходе упорных боев российские войска зашли в Купянск с востока, форсировали Оскол севернее и создали плацдарм в районе Двуречной. Закрепившись и подтянув силы, двинулись дальше. В июне взяли Московку — северо-западный пригород. Это лишило противника важной логистической артерии, по которой снабжался гарнизон, — железную дорогу на Великий Бурлук.Части и соединения "Запада" заблокировали в Купянске крупную группировку противника с севера и запада. С востока они прижаты к реке. Таким образом, на данный момент у противника остаются лишь две дороги в тыл: юго-западная Р07 на Харьков и южная Р79 — на Осиновку и Пристен.По данным Минобороны, из 8667 зданий под контролем российских бойцов 5667 — больше половины. Продвигаться вперед непросто. В Купянске воюет опытный и идеологически мотивированный противник — националисты из отряда "Фрайкор", боевики так называемого российского добровольческого корпуса и спецназ ГУР. Однако их силы тают. Из 700 блокированных боевиков более 250 уже уничтожены.Зашли по трубе"В ходе наступательных действий наши штурмовые группы, подразделения разведки, артиллерии, БПЛА и РЭБ действовали комплексно, — гласит официальная сводка военного ведомства. — Огневое поражение осуществлялось в едином разведывательно-ударном контуре. Успеху также способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации".Последнее заслуживает особого внимания. Подразделения группировки "Запад" проникли в город по трубе магистрального газопровода. Это уже третий вариант операции "Поток". Первыми так поступили военнослужащие "Центра" под Авдеевкой, вторыми — "Севера" под Суджей. Это признает и противник."К сожалению, враг в третий раз использовал трубы, — пишет украинский военный паблик. — Русские построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения применяются специально разработанные лежаки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окраин Купянска занимает примерно четыре дня, поэтому по дороге сделаны места для отдыха с запасами провизии. Таким образом, организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг — в лес, который контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги".Очевидно, эта тактика опять себя оправдала. Противника застигли врасплох, зашли ему в тыл в обход основных узлов обороны. По сути, российская армия изобрела новый вид боевых действий — трубопроводную войну, в которой штурмовые группы перебрасываются в место назначения под землей. Возможности этой тактики на Украине очень широки, поскольку эта территория опутана сетью крупных газовых магистралей.Гарнизон обреченПо словам военнослужащих, участвующих в купянской операции, противник превратил город в мощный укрепленный район. Практически каждое здание — хорошо оборудованная в инженерном отношении и защищенная долговременная огневая точка. Много минных полей. Однако недостаток снабжения и постоянные удары российских дронов и авиации пошатнули боевой дух вэсэушников. Гарнизону придется либо капитулировать, либо попытаться пойти на прорыв.Потеря Купянска больно ударит по киевскому режиму. Этот город — важный логистический центр, железнодорожный узел (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный). Тут пересекаются и автомобильные трассы — Т-2109 и Р-07. Через Купянск снабжается вся группировка ВСУ на восточном берегу реки Оскол, контролирующая восточную часть Харьковской области.Город расположен очень выгодно для противника. Правобережная часть находится на возвышенности, позволяя держать под огнем окрестности, река и ее пойма — естественный оборонительный рубеж.Как отмечают в Минобороны, контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, откроется прямой путь на Волчанск с юга — навстречу группировке "Север".Также российские войска смогут продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит освобождение Славянска и Краматорска — ключевых для ВСУ в Донбассе.
харьковская область
харьков
авдеевка
2025
безопасность, харьковская область, харьков, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Харьков, Авдеевка, Вооруженные силы Украины

Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области
Андрей Коц
Андрей Коц
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Минобороны сообщает, что значительная часть Купянска уже перешла под контроль группировки войск "Запад". Российские подразделения полностью владеют инициативой и постепенно выдавливают противника из города. О том, что сейчас там происходит и почему этот населенный пункт имеет стратегическое значение, — в материале РИА Новости.

Половину взяли

Довоенное население — 25 тысяч, через город протекает река Оскол. В ходе упорных боев российские войска зашли в Купянск с востока, форсировали Оскол севернее и создали плацдарм в районе Двуречной. Закрепившись и подтянув силы, двинулись дальше. В июне взяли Московку — северо-западный пригород. Это лишило противника важной логистической артерии, по которой снабжался гарнизон, — железную дорогу на Великий Бурлук.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие
Части и соединения "Запада" заблокировали в Купянске крупную группировку противника с севера и запада. С востока они прижаты к реке. Таким образом, на данный момент у противника остаются лишь две дороги в тыл: юго-западная Р07 на Харьков и южная Р79 — на Осиновку и Пристен.
По данным Минобороны, из 8667 зданий под контролем российских бойцов 5667 — больше половины. Продвигаться вперед непросто. В Купянске воюет опытный и идеологически мотивированный противник — националисты из отряда "Фрайкор", боевики так называемого российского добровольческого корпуса и спецназ ГУР. Однако их силы тают. Из 700 блокированных боевиков более 250 уже уничтожены.

Зашли по трубе

"В ходе наступательных действий наши штурмовые группы, подразделения разведки, артиллерии, БПЛА и РЭБ действовали комплексно, — гласит официальная сводка военного ведомства. — Огневое поражение осуществлялось в едином разведывательно-ударном контуре. Успеху также способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации".
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный в укрытии в Купянске
Украинский военный в укрытии в Купянске - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный в укрытии в Купянске
Последнее заслуживает особого внимания. Подразделения группировки "Запад" проникли в город по трубе магистрального газопровода. Это уже третий вариант операции "Поток". Первыми так поступили военнослужащие "Центра" под Авдеевкой, вторыми — "Севера" под Суджей. Это признает и противник.
"К сожалению, враг в третий раз использовал трубы, — пишет украинский военный паблик. — Русские построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения применяются специально разработанные лежаки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окраин Купянска занимает примерно четыре дня, поэтому по дороге сделаны места для отдыха с запасами провизии. Таким образом, организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг — в лес, который контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги".
© ИнфографикаКупянск. Инфографика
Купянск. Инфографика
© Инфографика
Купянск. Инфографика
Очевидно, эта тактика опять себя оправдала. Противника застигли врасплох, зашли ему в тыл в обход основных узлов обороны. По сути, российская армия изобрела новый вид боевых действий — трубопроводную войну, в которой штурмовые группы перебрасываются в место назначения под землей. Возможности этой тактики на Украине очень широки, поскольку эта территория опутана сетью крупных газовых магистралей.

Гарнизон обречен

По словам военнослужащих, участвующих в купянской операции, противник превратил город в мощный укрепленный район. Практически каждое здание — хорошо оборудованная в инженерном отношении и защищенная долговременная огневая точка. Много минных полей. Однако недостаток снабжения и постоянные удары российских дронов и авиации пошатнули боевой дух вэсэушников. Гарнизону придется либо капитулировать, либо попытаться пойти на прорыв.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие
Потеря Купянска больно ударит по киевскому режиму. Этот город — важный логистический центр, железнодорожный узел (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный). Тут пересекаются и автомобильные трассы — Т-2109 и Р-07. Через Купянск снабжается вся группировка ВСУ на восточном берегу реки Оскол, контролирующая восточную часть Харьковской области.
Город расположен очень выгодно для противника. Правобережная часть находится на возвышенности, позволяя держать под огнем окрестности, река и ее пойма — естественный оборонительный рубеж.
Как отмечают в Минобороны, контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, откроется прямой путь на Волчанск с юга — навстречу группировке "Север".
Также российские войска смогут продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит освобождение Славянска и Краматорска — ключевых для ВСУ в Донбассе.
 
