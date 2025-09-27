https://ria.ru/20250927/kupyansk-2044583830.html

Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Минобороны сообщает, что значительная часть Купянска уже перешла под контроль группировки войск "Запад". Российские подразделения полностью владеют инициативой и постепенно выдавливают противника из города. О том, что сейчас там происходит и почему этот населенный пункт имеет стратегическое значение, — в материале РИА Новости.Половину взялиДовоенное население — 25 тысяч, через город протекает река Оскол. В ходе упорных боев российские войска зашли в Купянск с востока, форсировали Оскол севернее и создали плацдарм в районе Двуречной. Закрепившись и подтянув силы, двинулись дальше. В июне взяли Московку — северо-западный пригород. Это лишило противника важной логистической артерии, по которой снабжался гарнизон, — железную дорогу на Великий Бурлук.Части и соединения "Запада" заблокировали в Купянске крупную группировку противника с севера и запада. С востока они прижаты к реке. Таким образом, на данный момент у противника остаются лишь две дороги в тыл: юго-западная Р07 на Харьков и южная Р79 — на Осиновку и Пристен.По данным Минобороны, из 8667 зданий под контролем российских бойцов 5667 — больше половины. Продвигаться вперед непросто. В Купянске воюет опытный и идеологически мотивированный противник — националисты из отряда "Фрайкор", боевики так называемого российского добровольческого корпуса и спецназ ГУР. Однако их силы тают. Из 700 блокированных боевиков более 250 уже уничтожены.Зашли по трубе"В ходе наступательных действий наши штурмовые группы, подразделения разведки, артиллерии, БПЛА и РЭБ действовали комплексно, — гласит официальная сводка военного ведомства. — Огневое поражение осуществлялось в едином разведывательно-ударном контуре. Успеху также способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации".Последнее заслуживает особого внимания. Подразделения группировки "Запад" проникли в город по трубе магистрального газопровода. Это уже третий вариант операции "Поток". Первыми так поступили военнослужащие "Центра" под Авдеевкой, вторыми — "Севера" под Суджей. Это признает и противник."К сожалению, враг в третий раз использовал трубы, — пишет украинский военный паблик. — Русские построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения применяются специально разработанные лежаки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окраин Купянска занимает примерно четыре дня, поэтому по дороге сделаны места для отдыха с запасами провизии. Таким образом, организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг — в лес, который контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги".Очевидно, эта тактика опять себя оправдала. Противника застигли врасплох, зашли ему в тыл в обход основных узлов обороны. По сути, российская армия изобрела новый вид боевых действий — трубопроводную войну, в которой штурмовые группы перебрасываются в место назначения под землей. Возможности этой тактики на Украине очень широки, поскольку эта территория опутана сетью крупных газовых магистралей.Гарнизон обреченПо словам военнослужащих, участвующих в купянской операции, противник превратил город в мощный укрепленный район. Практически каждое здание — хорошо оборудованная в инженерном отношении и защищенная долговременная огневая точка. Много минных полей. Однако недостаток снабжения и постоянные удары российских дронов и авиации пошатнули боевой дух вэсэушников. Гарнизону придется либо капитулировать, либо попытаться пойти на прорыв.Потеря Купянска больно ударит по киевскому режиму. Этот город — важный логистический центр, железнодорожный узел (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный). Тут пересекаются и автомобильные трассы — Т-2109 и Р-07. Через Купянск снабжается вся группировка ВСУ на восточном берегу реки Оскол, контролирующая восточную часть Харьковской области.Город расположен очень выгодно для противника. Правобережная часть находится на возвышенности, позволяя держать под огнем окрестности, река и ее пойма — естественный оборонительный рубеж.Как отмечают в Минобороны, контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, откроется прямой путь на Волчанск с юга — навстречу группировке "Север".Также российские войска смогут продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит освобождение Славянска и Краматорска — ключевых для ВСУ в Донбассе.

