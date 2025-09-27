https://ria.ru/20250927/krym-2044758048.html

Константинов прокомментировал заявления Зеленского о статусе Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Крым и новые субъекты России никогда по праву не принадлежали Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя заявление Владимира Зеленского о статусе российских регионов. "Украина никогда не вернет потерянные территории. Физически и технически это невозможно, а по сути - ей никакие территории не принадлежат по праву, поскольку государство это возникло в следствие правового произвола, сопровождавшего развал СССР. Уместно тут вспомнить о Крыме, который даже в состав УСССР был передан незаконно", - сказал Константинов. По его словам, Украина сегодня - несостоявшееся государство, утратившие свою легитимность. "Тут не о "возврате" надо думать, а восстановлении законности, политико-правовой основы существования территорий, которые останутся в составе Украины, если там вообще что-то останется. Но если всё-таки в каком-то виде Украина сохранится, её надо будет для восстановления государственности перезагрузить. Думаю, что проще не перезагрузить, а разделить, чтобы не допустить впредь угрозы для России с этой территории", - сказал глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

