Зачем в советских квартирах вешали на стены ковры

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Старые фотографии советских квартир неизменно вызывают ассоциации с уютом и теплом, и во многом это объясняется одним необычным элементом интерьера — ковром на стене. Почему они оказались там, а не стелились на пол и какую роль они играли в жизни советской семьи?Эстетика, экономика и география ковраВ городских квартирах чаще всего висели фабричные ворсовые ковры и безворсовые паласы с характерным орнаментом: крупный центральный медальон, растительные мотивы или геометрические композиции, бордюр по периметру и приглушенные тона: бордовые, охристые, терракотовые, оливковые.Среди них особенно выделялись "молдавские розы" — изделия из Молдавии, где ковроткачество имело давние традиции. С Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии поступали плотные дагестанские, азербайджанские, карабахские и туркменские ковры с богатой окраской и сложной геометрией, которые чаще всего использовались как парадные.Еще встречались и фабричные гобелены с пейзажами, жанровыми сценами и абстрактной графикой, придававшие интерьеру тот самый шик, от которого сейчас глаза наполняются ностальгическими слезами.Производством ковров занимались комбинаты и фабрики в разных республиках СССР: Молдавии, Азербайджане, Туркмении, Грузии, Армении, на Северном Кавказе и Поволжье. Крупные фабрики выпускали полотна стандартных размеров, чтобы ковры легко помещались над диваном или закрывали пролет стены между окнами и углом.Покупка ковра требовала тщательного планирования: учитывались плотность ворса, оттенки, пропорции с мебелью, размеры комнаты. Натуральная шерсть обеспечивала долговечность и стойкость цвета, а размещение на стене значительно продлевало срок службы изделия.Легендарные "панельки"В 1960-1980‑е годы СССР переживал активную фазу жилищного строительства. Панельные дома массовой серии быстро решали квартирный вопрос, но имели конструктивные недостатки: тонкие наружные стены пропускали холод, в угловых комнатах образовывался конденсат, а межквартирные перегородки пропускали шум.В таких условиях ковер на стене превращался в самое простое и разумное решение. Он создавал дополнительный воздушный зазор, что уменьшало теплопотери, снижало риск сырости и плесени, а также смягчало реверберацию звуков, отмечает Life.Кроме того, текстильная поверхность визуально "собирала" комнату, придавая интерьеру ощущение уюта и завершенности. Для семьи, у которой не было возможности тратить месяцы на капитальный ремонт или утепление стен, ковер стал быстрым, практичным и эффективным способом улучшить комфортность жилья.Это не просто коверНастенные ковры выполняли не только утилитарную функцию. Качественные изделия из натуральной шерсти или плотной полушерстяной пряжи были дорогими и дефицитными. Семьи копили на них месяцами, добывали через распределение или получали в подарок на свадьбы, юбилеи и другие значимые события.Цена среднестатистического фабричного ковра колебалась от 150 до 300 рублей, а крупные, плотные или ручные изделия могли стоить от 400 до 800 рублей — сопоставимо с покупкой телевизора или стенки-горки.Размещение ковра на стене обеспечивало сохранность изделия, придавало ему парадный вид и делало его своеобразным портретом семьи. На его фоне устраивали праздничные фотосессии.Снежная баня и электробезопасностьУход за ковром также был специфическим и требовал особых навыков. Повседневная чистка производилась пылесосом, периодическое выбивание ковра на улице с помощью специальной ротанговой или пластиковой хлопушки помогало избавиться от пыли.Зимой ковры иногда подвергались "снежной бане": раскладывались на чистый снег и аккуратно простукивались, чтобы кристаллы впитали жир и загрязнения. Химчистка использовалась редко — только для сложных пятен или выравнивания ворса. На стене ухаживать было проще: меньше пыли и механических повреждений, но хозяева следили за микроклиматом и защищали ковер от моли.Монтаж ковра требовал осторожности и правильной техники. Классическая ошибка — повесить тяжелый ковер на один гвоздь — приводила к деформации кромок и образованию волн. Правильный способ включал распределенную нагрузку с использованием деревянной рейки или скрытой монтажной планки и нескольких точек крепления.Между ковром и стеной оставлялся небольшой зазор для вентиляции, а при необходимости использовалась тонкая утеплительная прокладка для защиты от конденсата. Электробезопасность тоже учитывалась: ковер не размещали вплотную к розеткам, проводам или светильникам с нагревающимися лампами.От символа прошлого до современного арт-объектаПосле 1990‑х ковры на стене вышли из моды, напоминает Пятый канал. Новые строительные материалы, утепленные окна, декоративные штукатурки, обои под покраску и современные отопительные системы сделали квартиры теплее и тише, а настенный ковер стал ассоциироваться с "советским прошлым".Однако с 2010‑х интерес к коврам возвращается: их используют как акценты в интерьере, арт-объекты, декоративные панно. Современные дизайнеры ценят ковры не только за тепло и шумоизоляцию, но и за текстильный рисунок, цвета и тактильность, которые привносят в пространство уют и глубину.Настенный ковер в советском и постсоветском интерьере — это не просто дань моде, а многослойный культурный феномен. Он объединял практику и эстетику, символизировал семейное благополучие и социальный статус, решал бытовые проблемы и создавал визуальный уют.Так что ковер на стене был логичным и рациональным решением.

