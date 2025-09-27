https://ria.ru/20250927/kitaj-2044759481.html

Григоренко заявил о важности сотрудничества с КНР в электронной коммерции

ХАНЧЖОУ (Китай), 27 сен - РИА Новости. России важно скоординировать усилия с китайскими партнерами в сфере электронной коммерции для практической реализации закона о платформенной экономике и гарантии защиты интересов россиян на онлайн-площадках, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках IV Всемирной выставки цифровой торговли. На площадке выставки он провел рабочую встречу с представителями цифровых платформ России и Китая для обмена опытом между двумя странами. "В ближайший год у нас вступает в силу закон о регулировании платформенной экономики, в том числе новые правила для зарубежных платформ. Нам важно скоординировать усилия с китайскими партнерами для практической реализации этих норм и гарантии защиты интересов граждан на цифровых платформах", – отметил Григоренко. Согласно закону, иностранные платформы также должны соответствовать новым правилам. Для этого предусмотрена обязанность зарубежных партнеров создавать на территории России филиалы или представительства. "Закон направлен на развитие цифровых платформ, а значит, на расширение возможностей потребителей в части удобного и быстрого выбора товаров и услуг из огромного ассортимента в одном месте и получения доставки на дом или в ПВЗ в пешей доступности от дома. Более того, часть положений закона уже исполняется крупными платформами - и они уже стали добросовестными рыночными практиками", - рассказал РИА Новости директор по взаимодействию с органами государственной власти РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) Евгений Этин. Вице-премьер напомнил, что в числе ключевых нововведений закона - обязательная идентификация продавцов через государственные информационные системы, а также запрет на распространение определенных категорий товаров, например, БАДов и лекарств, без свидетельства о госрегистрации. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.

