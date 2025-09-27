https://ria.ru/20250927/kimmel-2044726490.html

Nexstar возобновила вещание шоу Джимми Киммела

Nexstar возобновила вещание шоу Джимми Киммела - РИА Новости, 27.09.2025

Nexstar возобновила вещание шоу Джимми Киммела

Компания - владелец крупнейшего числа телевизионных станций в США Nexstar сообщила РИА Новости, что будет снова транслировать программу комика Джимми Киммела. РИА Новости, 27.09.2025

в мире

сша

чарли кирк

дональд трамп

убийство американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148292/67/1482926766_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c4b5b1977a48d02d872ab0ac8663ce5b.jpg

ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Компания - владелец крупнейшего числа телевизионных станций в США Nexstar сообщила РИА Новости, что будет снова транслировать программу комика Джимми Киммела. "Компания Nexstar сегодня объявила, что шоу Jimmy Kimmel Live! возвращается в эфир принадлежащих ей и партнёрских телеканалов, аффилированных с телесетью ABC, начиная с сегодняшнего вечера", - заявила компания. Авторское шоу Киммела до этого момента транслировалось телесетью американской компании ABC, значительная часть ее вещания обеспечивается телестанциями Nexstar. Ранее Nexstar сообщила, что прекращает сотрудничество с Киммелом на неопределенный срок из-за его слов об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел в ходе последних выпусков своего авторского шоу критиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию за реакцию на убийство Кирка, а также заявлял, что соратники Трампа, в частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс, якобы пытаются получить политическую выгоду от гибели активиста. При этом ранее Киммел говорил, что "никогда не поймет" людей, радующихся убийству Кирка. В последствии Disney, владеющая ABC, объявила о возобновлении показа авторского шоу Киммела, которое было временно снято с эфира после его заявлений. По сообщениям СМИ, возращение Киммела во вторник посмотрели рекордные 6,26 миллиона зрителей.

сша

2025

Новости

