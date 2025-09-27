Рейтинг@Mail.ru
Nexstar возобновила вещание шоу Джимми Киммела - РИА Новости, 27.09.2025
01:47 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/kimmel-2044726490.html
Nexstar возобновила вещание шоу Джимми Киммела
Nexstar возобновила вещание шоу Джимми Киммела - РИА Новости, 27.09.2025
Nexstar возобновила вещание шоу Джимми Киммела
Компания - владелец крупнейшего числа телевизионных станций в США Nexstar сообщила РИА Новости, что будет снова транслировать программу комика Джимми Киммела. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T01:47:00+03:00
2025-09-27T01:47:00+03:00
в мире
сша
чарли кирк
дональд трамп
убийство американского политика чарли кирка
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Компания - владелец крупнейшего числа телевизионных станций в США Nexstar сообщила РИА Новости, что будет снова транслировать программу комика Джимми Киммела. "Компания Nexstar сегодня объявила, что шоу Jimmy Kimmel Live! возвращается в эфир принадлежащих ей и партнёрских телеканалов, аффилированных с телесетью ABC, начиная с сегодняшнего вечера", - заявила компания. Авторское шоу Киммела до этого момента транслировалось телесетью американской компании ABC, значительная часть ее вещания обеспечивается телестанциями Nexstar. Ранее Nexstar сообщила, что прекращает сотрудничество с Киммелом на неопределенный срок из-за его слов об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел в ходе последних выпусков своего авторского шоу критиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию за реакцию на убийство Кирка, а также заявлял, что соратники Трампа, в частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс, якобы пытаются получить политическую выгоду от гибели активиста. При этом ранее Киммел говорил, что "никогда не поймет" людей, радующихся убийству Кирка. В последствии Disney, владеющая ABC, объявила о возобновлении показа авторского шоу Киммела, которое было временно снято с эфира после его заявлений. По сообщениям СМИ, возращение Киммела во вторник посмотрели рекордные 6,26 миллиона зрителей.
в мире, сша, чарли кирк, дональд трамп, убийство американского политика чарли кирка
Американский телеведущий Джимми Киммел
Американский телеведущий Джимми Киммел - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Invision/ Phil McCarten
Американский телеведущий Джимми Киммел. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Компания - владелец крупнейшего числа телевизионных станций в США Nexstar сообщила РИА Новости, что будет снова транслировать программу комика Джимми Киммела.
"Компания Nexstar сегодня объявила, что шоу Jimmy Kimmel Live! возвращается в эфир принадлежащих ей и партнёрских телеканалов, аффилированных с телесетью ABC, начиная с сегодняшнего вечера", - заявила компания.
Джимми Киммел - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Возвращение Джимми Киммела посмотрели миллионы зрителей
25 сентября, 03:50
Авторское шоу Киммела до этого момента транслировалось телесетью американской компании ABC, значительная часть ее вещания обеспечивается телестанциями Nexstar.
Ранее Nexstar сообщила, что прекращает сотрудничество с Киммелом на неопределенный срок из-за его слов об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел в ходе последних выпусков своего авторского шоу критиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию за реакцию на убийство Кирка, а также заявлял, что соратники Трампа, в частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс, якобы пытаются получить политическую выгоду от гибели активиста. При этом ранее Киммел говорил, что "никогда не поймет" людей, радующихся убийству Кирка.
В последствии Disney, владеющая ABC, объявила о возобновлении показа авторского шоу Киммела, которое было временно снято с эфира после его заявлений.
По сообщениям СМИ, возращение Киммела во вторник посмотрели рекордные 6,26 миллиона зрителей.
Трамп назвал комика Киммела инструментом Демократической партии
24 сентября, 06:50
Трамп назвал комика Киммела инструментом Демократической партии
24 сентября, 06:50
 
