В Госдуме назвали подготовку Киевом провокации в Европе кощунством - РИА Новости, 27.09.2025
13:11 27.09.2025
В Госдуме назвали подготовку Киевом провокации в Европе кощунством
В Госдуме назвали подготовку Киевом провокации в Европе кощунством - РИА Новости, 27.09.2025
В Госдуме назвали подготовку Киевом провокации в Европе кощунством
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал кощунством и терроризмом подготовку Киевом атаки по странам Европы. РИА Новости, 27.09.2025
в мире
европа
госдума рф
киев
украина
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал кощунством и терроризмом подготовку Киевом атаки по странам Европы. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев хочет устроить провокацию на европейском континенте. Для этого, по ее словам, будут взяты элементы российских дронов, чтобы преподнести потом как якобы нападение России на территорию стран ЕС. "Европейским странам пора прекратить истерики и наконец осознать, что Россия не заинтересована в расширении конфликта и экспансии их территории. Подготовка киевским режимом провокации – это кощунство и терроризм. Зеленский заинтересован в разрастании спровоцированного Западом конфликта. Он способен ради спасения собственной шкуры в лучших традициях излюбленного им террора запустить отремонтированные российские беспилотники и ракеты советского образца по их территориям", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский намерен с новой силой раскрутить "маховик военного противостояния с Россией", втянув как можно больше западных стран. "Если у стран Европы осталось чувство самосохранения, то уже сегодня им надо направить усилия не на дальнейшую поддержку, а на зачистку киевского режима, который напрямую угрожает им и их будущему", - сказал депутат.
европа
киев
украина
россия
в мире, европа, госдума рф, киев, украина, россия
В мире, Европа, Госдума РФ, Киев, Украина, Россия
В Госдуме назвали подготовку Киевом провокации в Европе кощунством

Шеремет назвал подготовку Киевом атаки на Европу кощунством и терроризмом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал кощунством и терроризмом подготовку Киевом атаки по странам Европы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев хочет устроить провокацию на европейском континенте. Для этого, по ее словам, будут взяты элементы российских дронов, чтобы преподнести потом как якобы нападение России на территорию стран ЕС.
"Европейским странам пора прекратить истерики и наконец осознать, что Россия не заинтересована в расширении конфликта и экспансии их территории. Подготовка киевским режимом провокации – это кощунство и терроризм. Зеленский заинтересован в разрастании спровоцированного Западом конфликта. Он способен ради спасения собственной шкуры в лучших традициях излюбленного им террора запустить отремонтированные российские беспилотники и ракеты советского образца по их территориям", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский намерен с новой силой раскрутить "маховик военного противостояния с Россией", втянув как можно больше западных стран.
"Если у стран Европы осталось чувство самосохранения, то уже сегодня им надо направить усилия не на дальнейшую поддержку, а на зачистку киевского режима, который напрямую угрожает им и их будущему", - сказал депутат.
