Рейтинг@Mail.ru
Киев хочет устроить бойню на европейском континенте, заявила Захарова - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/kiev-2044767428.html
Киев хочет устроить бойню на европейском континенте, заявила Захарова
Киев хочет устроить бойню на европейском континенте, заявила Захарова - РИА Новости, 27.09.2025
Киев хочет устроить бойню на европейском континенте, заявила Захарова
Киев хочет с помощью провокации устроить полномасштабную бойню на европейском континенте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T12:00:00+03:00
2025-09-27T12:00:00+03:00
в мире
киев
россия
львовская область
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198621_0:0:2571:1445_1920x0_80_0_0_baed4040d09ce68e57a23564c884f1a5.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Киев хочет с помощью провокации устроить полномасштабную бойню на европейском континенте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Будут взяты элементы российских дронов, они будут дополнительно оснащены, дальше все будет преподнесено как якобы нападение нашей страны на территорию стран Европейского союза. То есть делается все, чтобы началась полномасштабная, крупная, многосторонняя бойня на европейском континенте", - заявила Захарова в интервью "Известиям". Она предположила, что дроны могут полететь с Яворовского полигона во Львовской области Украины.
https://ria.ru/20250927/tramp-2044761840.html
киев
россия
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198202_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_c94425d6cea0f6e71fcb0304eac83b29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, львовская область, мария захарова
В мире, Киев, Россия, Львовская область, Мария Захарова
Киев хочет устроить бойню на европейском континенте, заявила Захарова

Захарова: Киев хочет спровоцировать многостороннюю бойню в Европе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Киев хочет с помощью провокации устроить полномасштабную бойню на европейском континенте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Будут взяты элементы российских дронов, они будут дополнительно оснащены, дальше все будет преподнесено как якобы нападение нашей страны на территорию стран Европейского союза. То есть делается все, чтобы началась полномасштабная, крупная, многосторонняя бойня на европейском континенте", - заявила Захарова в интервью "Известиям".
Она предположила, что дроны могут полететь с Яворовского полигона во Львовской области Украины.
Дональд Трамп и Карл III обходят строй Почётного караула после прибытия в Виндзорский замок в Виндзоре - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
СМИ рассказали, что могло повлиять на позицию Трампа по Украине
11:15
 
В миреКиевРоссияЛьвовская областьМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала