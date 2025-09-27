Жительница Киевской области раскрыла проблему с собранными для ВСУ деньгами
Собранные волонтерами деньги на помощь ВСУ могут расходоваться не по назначению
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жительница Киевской области в интервью РИА Новости высказала сомнение в том, что собранные волонтерами деньги на помощь ВСУ расходуются по назначению.
"Да, власть постоянно просит деньги, постоянно просят волонтёры, какие-то люди, постоянно нужно - нужно, дайте - дайте. Всё это подаётся под лозунгом патриотизма. Я не знаю, куда идут эти собранные деньги", - сказала РИА Новости жительница Киевской области.
По её мнению, вина в неблагоприятном положении украинских боевиков на линии боевого соприкосновения лежит на киевской власти.
"Постоянно слышу истории про дефицит оружия или провизии, поэтому кажется, наша власть сама виновата в том, что ВСУ проигрывает. Собранные деньги идут на фронт, но, наверное же, не все. Или не идут", - отметила собеседница агентства.
22 июня 2022, 17:18