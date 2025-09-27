https://ria.ru/20250927/kiev-2044738214.html

Жительница Киевской области раскрыла проблему с собранными для ВСУ деньгами

Жительница Киевской области раскрыла проблему с собранными для ВСУ деньгами - РИА Новости, 27.09.2025

Жительница Киевской области раскрыла проблему с собранными для ВСУ деньгами

Жительница Киевской области в интервью РИА Новости высказала сомнение в том, что собранные волонтерами деньги на помощь ВСУ расходуются по назначению. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T04:55:00+03:00

2025-09-27T04:55:00+03:00

2025-09-27T06:19:00+03:00

киевская область

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893080448_1026:753:2784:1742_1920x0_80_0_0_2aa55bde5f55021dc4c03e4da9270c9e.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жительница Киевской области в интервью РИА Новости высказала сомнение в том, что собранные волонтерами деньги на помощь ВСУ расходуются по назначению. "Да, власть постоянно просит деньги, постоянно просят волонтёры, какие-то люди, постоянно нужно - нужно, дайте - дайте. Всё это подаётся под лозунгом патриотизма. Я не знаю, куда идут эти собранные деньги", - сказала РИА Новости жительница Киевской области. По её мнению, вина в неблагоприятном положении украинских боевиков на линии боевого соприкосновения лежит на киевской власти. "Постоянно слышу истории про дефицит оружия или провизии, поэтому кажется, наша власть сама виновата в том, что ВСУ проигрывает. Собранные деньги идут на фронт, но, наверное же, не все. Или не идут", - отметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250926/vsu-2044592677.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киевская область, вооруженные силы украины, в мире