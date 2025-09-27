Рейтинг@Mail.ru
Жительница Киевской области раскрыла проблему с собранными для ВСУ деньгами - РИА Новости, 27.09.2025
04:55 27.09.2025 (обновлено: 06:19 27.09.2025)
Жительница Киевской области раскрыла проблему с собранными для ВСУ деньгами
Жительница Киевской области раскрыла проблему с собранными для ВСУ деньгами - РИА Новости, 27.09.2025
Жительница Киевской области раскрыла проблему с собранными для ВСУ деньгами
Жительница Киевской области в интервью РИА Новости высказала сомнение в том, что собранные волонтерами деньги на помощь ВСУ расходуются по назначению. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жительница Киевской области в интервью РИА Новости высказала сомнение в том, что собранные волонтерами деньги на помощь ВСУ расходуются по назначению. "Да, власть постоянно просит деньги, постоянно просят волонтёры, какие-то люди, постоянно нужно - нужно, дайте - дайте. Всё это подаётся под лозунгом патриотизма. Я не знаю, куда идут эти собранные деньги", - сказала РИА Новости жительница Киевской области. По её мнению, вина в неблагоприятном положении украинских боевиков на линии боевого соприкосновения лежит на киевской власти. "Постоянно слышу истории про дефицит оружия или провизии, поэтому кажется, наша власть сама виновата в том, что ВСУ проигрывает. Собранные деньги идут на фронт, но, наверное же, не все. Или не идут", - отметила собеседница агентства.
киевская область, вооруженные силы украины, в мире
Киевская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Жительница Киевской области раскрыла проблему с собранными для ВСУ деньгами

Собранные волонтерами деньги на помощь ВСУ могут расходоваться не по назначению

© AP Photo / Bram JanssenУкраинские волонтеры собирают пожертвования для украинской армии в Киеве
Украинские волонтеры собирают пожертвования для украинской армии в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинские волонтеры собирают пожертвования для украинской армии в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жительница Киевской области в интервью РИА Новости высказала сомнение в том, что собранные волонтерами деньги на помощь ВСУ расходуются по назначению.
"Да, власть постоянно просит деньги, постоянно просят волонтёры, какие-то люди, постоянно нужно - нужно, дайте - дайте. Всё это подаётся под лозунгом патриотизма. Я не знаю, куда идут эти собранные деньги", - сказала РИА Новости жительница Киевской области.
"Тут мясорубка". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
Вчера, 15:20
"Тут мясорубка". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
Вчера, 15:20
По её мнению, вина в неблагоприятном положении украинских боевиков на линии боевого соприкосновения лежит на киевской власти.
"Постоянно слышу истории про дефицит оружия или провизии, поэтому кажется, наша власть сама виновата в том, что ВСУ проигрывает. Собранные деньги идут на фронт, но, наверное же, не все. Или не идут", - отметила собеседница агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Киевская область
Вооруженные силы Украины
В мире
 
 
