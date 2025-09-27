Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе хурмы - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/khurma-2044735037.html
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе хурмы
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе хурмы - РИА Новости, 27.09.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе хурмы
Хурма содержит провитамин А, витамины группы В, С и Р, они защищают клетки от разрушения и замедляющего процесс старения, стимулируют деятельность иммунной... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T03:50:00+03:00
2025-09-27T03:50:00+03:00
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
питание
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103837/99/1038379925_0:109:2000:1234_1920x0_80_0_0_fa0958b7747848043b7e543f1d703e6f.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Хурма содержит провитамин А, витамины группы В, С и Р, они защищают клетки от разрушения и замедляющего процесс старения, стимулируют деятельность иммунной системы, повышая сопротивляемость организма вирусным и бактериальным инфекциям, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. "Главная польза хурмы - в изобилии провитамина А - бета-каротина, мощного антиоксиданта, обладающего иммуностимулирующим действием, защищающего клетки от разрушения и замедляющего процесс старения. Хурма богата витаминами группы В, также витаминами С и Р. В комплексе они стимулирует деятельность иммунной системы, повышая сопротивляемость организма вирусным и бактериальным инфекциям", - рассказали в пресс-службе ведомства. Там добавили, что хурма - это кладезь микроэлементов. Так, в ней достаточно калия, способствующего выведению избытка жидкости из организма, магния, улучшающего в усвоении других полезных веществ и помогающего выводить соли натрия. Также в хурме есть железо, помогающее при анемии, и йод, необходимый для здоровья щитовидной железы. За счет содержания клетчатки спелая хурма стимулирует перистальтику кишечника и оказывает слабительное действие. В то же время она содержит танины - дубильные вещества, которые придают ей вяжущий вкус, уточнили пресс-службе. "Не следует злоупотреблять хурмой, сочетать ее с высокобелковой пищей (молочными продуктами, мясом, сырами) и излишне лакомиться ей при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистите, панкреатите, а также сахарном диабете", - пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве посоветовали при выборе хурмы обращать внимание на ее следующие признаки: ярко-оранжевую окраску, упругую консистенцию, сочную и мясистую мякоть. У нее должна быть гладкая и блестящая кожица, сухие коричневые листья, так как зеленые - это признак незрелости. Помимо того, на хурме не должно быть трещин, помятых бочков, пятен и темных полосок.
https://ria.ru/20250513/vrach-2016596881.html
https://ria.ru/20250926/yabloki-2044466939.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103837/99/1038379925_178:0:1823:1234_1920x0_80_0_0_dd2d744679cb4215afb15a1f39842d16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), питание, россия, общество
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Питание, Россия, Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе хурмы

Роспотребнадзор: хурма содержит провитамин А, витамины группы В, С и Р

© Fotolia / la_vandaХурма
Хурма - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Fotolia / la_vanda
Хурма. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Хурма содержит провитамин А, витамины группы В, С и Р, они защищают клетки от разрушения и замедляющего процесс старения, стимулируют деятельность иммунной системы, повышая сопротивляемость организма вирусным и бактериальным инфекциям, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Главная польза хурмы - в изобилии провитамина А - бета-каротина, мощного антиоксиданта, обладающего иммуностимулирующим действием, защищающего клетки от разрушения и замедляющего процесс старения. Хурма богата витаминами группы В, также витаминами С и Р. В комплексе они стимулирует деятельность иммунной системы, повышая сопротивляемость организма вирусным и бактериальным инфекциям", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Фрукты - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Врач назвала продукт, помогающий запустить работу кишечника
13 мая, 03:13
Там добавили, что хурма - это кладезь микроэлементов. Так, в ней достаточно калия, способствующего выведению избытка жидкости из организма, магния, улучшающего в усвоении других полезных веществ и помогающего выводить соли натрия. Также в хурме есть железо, помогающее при анемии, и йод, необходимый для здоровья щитовидной железы.
За счет содержания клетчатки спелая хурма стимулирует перистальтику кишечника и оказывает слабительное действие. В то же время она содержит танины - дубильные вещества, которые придают ей вяжущий вкус, уточнили пресс-службе.
"Не следует злоупотреблять хурмой, сочетать ее с высокобелковой пищей (молочными продуктами, мясом, сырами) и излишне лакомиться ей при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистите, панкреатите, а также сахарном диабете", - пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве посоветовали при выборе хурмы обращать внимание на ее следующие признаки: ярко-оранжевую окраску, упругую консистенцию, сочную и мясистую мякоть. У нее должна быть гладкая и блестящая кожица, сухие коричневые листья, так как зеленые - это признак незрелости. Помимо того, на хурме не должно быть трещин, помятых бочков, пятен и темных полосок.
Яблоки на ветке - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Врач рассказал о пользе яблок
Вчера, 03:08
 
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПитаниеРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала