"Находимся на этом этапе". Журналист раскрыл новый ход Запада против России
09:13 27.09.2025 (обновлено: 14:40 27.09.2025)
"Находимся на этом этапе". Журналист раскрыл новый ход Запада против России
Западные элиты начали идти на все уловки против России, поскольку проект "Украина" завершается, пишет кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Западные элиты начали идти на все уловки против России, поскольку проект "Украина" завершается, пишет кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X."Мы находимся на таком этапе конфликта на Украине, когда глобалистская политическая элита извлекает из нее максимальную выгоду. Они используют все возможные уловки, чтобы заработать как можно больше денег до того, как проект "Украина" завершится и начнется следующий", — заявил он.События в ДанииНа минувшей неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдали три дрона, но пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на инфраструктуру королевства за все время.Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что подозрения, которые высказывали СМИ в адрес Москвы, абсолютно безосновательны, поскольку она не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Западные элиты начали идти на все уловки против России, поскольку проект "Украина" завершается, пишет кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
"Мы находимся на таком этапе конфликта на Украине, когда глобалистская политическая элита извлекает из нее максимальную выгоду. Они используют все возможные уловки, чтобы заработать как можно больше денег до того, как проект "Украина" завершится и начнется следующий", — заявил он.
События в Дании

На минувшей неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдали три дрона, но пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на инфраструктуру королевства за все время.
Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что подозрения, которые высказывали СМИ в адрес Москвы, абсолютно безосновательны, поскольку она не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
