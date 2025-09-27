Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал девиз третьей годовщины воссоединения с Россией - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/kherson-2044805974.html
Сальдо назвал девиз третьей годовщины воссоединения с Россией
Сальдо назвал девиз третьей годовщины воссоединения с Россией - РИА Новости, 27.09.2025
Сальдо назвал девиз третьей годовщины воссоединения с Россией
Херсонская область встречает третью годовщину воссоединения с Россией под девизом: "единство людей и ответственности за будущее", сообщил РИА Новости губернатор РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T18:21:00+03:00
2025-09-27T18:21:00+03:00
россия
херсонская область
донецкая народная республика
владимир сальдо
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811082291_52:0:1664:907_1920x0_80_0_0_c29e9610d07a3b69b17cd6ef14b1a917.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Херсонская область встречает третью годовщину воссоединения с Россией под девизом: "единство людей и ответственности за будущее", сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Встречаем третью годовщину под девизом единства и работы: "единство людей и ответственности за будущее", - сказал Сальдо. По его словам, в области пройдут праздничные мероприятия: концерты, выставки, встречи с ветеранами и волонтерами, уроки истории в школах, культурные акции в мемориальных местах. "Мы обязательно отметим тех, кто трудом и делом строит новую жизнь региона. Гости будут — и это в основном представители российских регионов-шефов, делегации вузов и общественных организаций. Не только для шоу, а чтобы обсуждать будущие проекты и направления взаимодействия", - сказал губернатор. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.
https://ria.ru/20250904/soglasheniya-2039558576.html
https://ria.ru/20250923/kherson-2043656424.html
россия
херсонская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811082291_455:0:1664:907_1920x0_80_0_0_e4e7ce5ad89b79d1f2dbed362bd8f885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , донецкая народная республика, владимир сальдо, владимир путин
Россия, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Владимир Сальдо, Владимир Путин
Сальдо назвал девиз третьей годовщины воссоединения с Россией

Херсонская область отмечает годовщину воссоединения с РФ под девизом единства

© РИА НовостиВ Херсоне
В Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости
В Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Херсонская область встречает третью годовщину воссоединения с Россией под девизом: "единство людей и ответственности за будущее", сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Встречаем третью годовщину под девизом единства и работы: "единство людей и ответственности за будущее", - сказал Сальдо.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Сальдо рассказал, чего ожидает от мирного соглашения по Украине
4 сентября, 07:11
По его словам, в области пройдут праздничные мероприятия: концерты, выставки, встречи с ветеранами и волонтерами, уроки истории в школах, культурные акции в мемориальных местах.
«
"Мы обязательно отметим тех, кто трудом и делом строит новую жизнь региона. Гости будут — и это в основном представители российских регионов-шефов, делегации вузов и общественных организаций. Не только для шоу, а чтобы обсуждать будущие проекты и направления взаимодействия", - сказал губернатор.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Жители Херсона ждут возвращения в Россию, заявил Сальдо
23 сентября, 06:37
 
РоссияХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир СальдоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала