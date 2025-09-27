https://ria.ru/20250927/kherson-2044805974.html

Сальдо назвал девиз третьей годовщины воссоединения с Россией

Херсонская область встречает третью годовщину воссоединения с Россией под девизом: "единство людей и ответственности за будущее", сообщил РИА Новости губернатор РИА Новости, 27.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Херсонская область встречает третью годовщину воссоединения с Россией под девизом: "единство людей и ответственности за будущее", сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Встречаем третью годовщину под девизом единства и работы: "единство людей и ответственности за будущее", - сказал Сальдо. По его словам, в области пройдут праздничные мероприятия: концерты, выставки, встречи с ветеранами и волонтерами, уроки истории в школах, культурные акции в мемориальных местах. "Мы обязательно отметим тех, кто трудом и делом строит новую жизнь региона. Гости будут — и это в основном представители российских регионов-шефов, делегации вузов и общественных организаций. Не только для шоу, а чтобы обсуждать будущие проекты и направления взаимодействия", - сказал губернатор. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.

