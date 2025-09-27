В Никарагуа выразили поддержку Симоньян в связи со смертью ее мужа
Сопрезидент Никарагуа выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 27 сен - РИА Новости. Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо направила слова поддержки главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа, режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, скончавшегося в ночь на 26 сентября.
В пятницу Симоньян сообщила о смерти своего мужа, Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Памяти Тиграна Кеосаяна
26 сентября, 18:35
«
"Мы с большой любовью направили письмо нашей дорогой подруге Маргарите Симоньян, главному редактору RT и медиагруппы "Россия сегодня". Маргарита сегодня потеряла своего мужа, выдающегося журналиста Тиграна Кеосаяна", - сказала Мурильо в эфире телеканала Canal 4.
По ее словам, наследие Кеосаяна "живет и будет жить среди тех, кто борется", будучи уверен "в будущих победах".
"Вы, дорогая подруга Маргарита, являетесь главным участником всех этих битв за Родину и человечество. Наши сердца с вами как с истинным другом, чтобы поддержать вас и вдохновить на дальнейшее освещение из всех ваших рабочих пространств того мира, который мы строим", - добавила Мурильо.
Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
В январе президент РФ Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.
Режиссер, интеллектуал, публицист: как Тигран Кеосаян изменил мир кино
26 сентября, 16:14