Рейтинг@Mail.ru
Машков назвал Кеосаяна ярким представителем кинематографической династии - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:32 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/keosayan-2044721254.html
Машков назвал Кеосаяна ярким представителем кинематографической династии
Машков назвал Кеосаяна ярким представителем кинематографической династии - РИА Новости, 27.09.2025
Машков назвал Кеосаяна ярким представителем кинематографической династии
Режиссер Тигран Кеосаян был ярким представителем династии в кино и человеком, сочетающим яркий талант, творческую энергию и преданность искусству, заявил... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T00:32:00+03:00
2025-09-27T00:32:00+03:00
культура
россия
москва
тигран кеосаян
владимир машков
маргарита симоньян
вгик
мираж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796702421_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_d97dde1a62a32dbe94f700f23716d9fe.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Режиссер Тигран Кеосаян был ярким представителем династии в кино и человеком, сочетающим яркий талант, творческую энергию и преданность искусству, заявил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. "Для всех нас уход Тиграна Эдмондовича — невосполнимая потеря. Он был ярким представителем кинематографической династии, человеком, в котором органично сочетались яркий талант, неповторимая творческая энергия и искренняя преданность искусству", - отметил Машков в соболезнованиях, опубликованных в Telegram-канале СТД. Он подчеркнул, что наследие Кеосаяна навсегда останется в памяти членов СТД. Машков от имени Союза театральных деятелей России и от себя лично выразил соболезнования супруге режиссера, его родным, друзьям и коллегам. "В это трудное время мы скорбим вместе с вами. Светлая память о Тигране Кеосаяне будет жить в его работах и в наших сердцах", - заключил Машков. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
https://ria.ru/20250926/solovev-2044605542.html
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044705756.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796702421_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d7211425c519a8477e8eb0f601b6bf5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, тигран кеосаян, владимир машков, маргарита симоньян, вгик, мираж, нтв (телеканал), культура
Культура, Россия, Москва, Тигран Кеосаян, Владимир Машков, Маргарита Симоньян, ВГИК, Мираж, НТВ (телеканал), Культура
Машков назвал Кеосаяна ярким представителем кинематографической династии

Машков заявил, что в Кеосаяне органично сочетались талант и творческая энергия

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Тигран Кеосаян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Режиссер Тигран Кеосаян был ярким представителем династии в кино и человеком, сочетающим яркий талант, творческую энергию и преданность искусству, заявил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Союз журналистов России выразил соболезнования семье Кеосаяна
Вчера, 15:45
"Для всех нас уход Тиграна Эдмондовича — невосполнимая потеря. Он был ярким представителем кинематографической династии, человеком, в котором органично сочетались яркий талант, неповторимая творческая энергия и искренняя преданность искусству", - отметил Машков в соболезнованиях, опубликованных в Telegram-канале СТД.
Он подчеркнул, что наследие Кеосаяна навсегда останется в памяти членов СТД. Машков от имени Союза театральных деятелей России и от себя лично выразил соболезнования супруге режиссера, его родным, друзьям и коллегам.
"В это трудное время мы скорбим вместе с вами. Светлая память о Тигране Кеосаяне будет жить в его работах и в наших сердцах", - заключил Машков.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
На фестивале RT.Док: Время наших героев почтили память Кеосаяна - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
На фестивале "RT.Док: Время наших героев" почтили память Кеосаяна
Вчера, 21:06
 
КультураРоссияМоскваТигран КеосаянВладимир МашковМаргарита СимоньянВГИКМиражНТВ (телеканал)Культура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала