Машков назвал Кеосаяна ярким представителем кинематографической династии
Машков заявил, что в Кеосаяне органично сочетались талант и творческая энергия
Тигран Кеосаян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Режиссер Тигран Кеосаян был ярким представителем династии в кино и человеком, сочетающим яркий талант, творческую энергию и преданность искусству, заявил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
"Для всех нас уход Тиграна Эдмондовича — невосполнимая потеря. Он был ярким представителем кинематографической династии, человеком, в котором органично сочетались яркий талант, неповторимая творческая энергия и искренняя преданность искусству", - отметил Машков в соболезнованиях, опубликованных в Telegram-канале СТД.
Он подчеркнул, что наследие Кеосаяна навсегда останется в памяти членов СТД. Машков от имени Союза театральных деятелей России и от себя лично выразил соболезнования супруге режиссера, его родным, друзьям и коллегам.
"В это трудное время мы скорбим вместе с вами. Светлая память о Тигране Кеосаяне будет жить в его работах и в наших сердцах", - заключил Машков.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".