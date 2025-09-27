Рейтинг@Mail.ru
11:45 27.09.2025
В отель в Кемере не поступало обращений о якобы отравившихся россиянах
АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Представительница отеля Dosinia Luxury Resort в турецком курортном Кемере, где, по сообщениям в соцсетях, отравились российские туристы, заявила РИА Новости об отсутствии каких-либо обращений от них.Telegram-канал Shot сообщил в субботу, что несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в турецком курортном Кемере, двухлетнего ребенка из России экстренно доставили в больницу. Представитель муниципалитета Кемера сообщил РИА Новости об отсутствии обращений по отравлению российских туристов в отеле, но намерен расследовать появившиеся в сети сообщения об этом."К нам не поступало таких обращений от российских туристов", - заявила представитель отеля РИА Новости в субботу.
Кафе в Кемере
Кафе в Кемере. Архивное фото
Муниципалитет Кемера не получал обращений об отравлении туристов из России
10:50
 
