https://ria.ru/20250927/kemer-2044766175.html
В отель в Кемере не поступало обращений о якобы отравившихся россиянах
В отель в Кемере не поступало обращений о якобы отравившихся россиянах - РИА Новости, 27.09.2025
В отель в Кемере не поступало обращений о якобы отравившихся россиянах
Представительница отеля Dosinia Luxury Resort в турецком курортном Кемере, где, по сообщениям в соцсетях, отравились российские туристы, заявила РИА Новости об... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T11:45:00+03:00
2025-09-27T11:45:00+03:00
2025-09-27T11:54:00+03:00
в мире
кемер
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814054537_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_6cff719f0d687d0bb69d5e23f12a7319.jpg
АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Представительница отеля Dosinia Luxury Resort в турецком курортном Кемере, где, по сообщениям в соцсетях, отравились российские туристы, заявила РИА Новости об отсутствии каких-либо обращений от них.Telegram-канал Shot сообщил в субботу, что несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в турецком курортном Кемере, двухлетнего ребенка из России экстренно доставили в больницу. Представитель муниципалитета Кемера сообщил РИА Новости об отсутствии обращений по отравлению российских туристов в отеле, но намерен расследовать появившиеся в сети сообщения об этом."К нам не поступало таких обращений от российских туристов", - заявила представитель отеля РИА Новости в субботу.
https://ria.ru/20250927/kemer-2044760560.html
кемер
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814054537_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a62f31a2eba8e0bddb33ec8ccc32402.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кемер, россия
В отель в Кемере не поступало обращений о якобы отравившихся россиянах
В отель в турецком Кемере не поступало обращений о якобы отравившихся россиянах