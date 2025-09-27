https://ria.ru/20250927/kemer-2044760560.html

Муниципалитет Кемера не получал обращений об отравлении туристов из России

АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Представитель муниципалитета турецкого Кемера сообщил РИА Новости об отсутствии обращений по отравлению российских туристов в отеле, муниципалитет намерен расследовать появившиеся в сети сообщения об этом.Telegram-канал Shot сообщил в субботу, что несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в Турции, двухлетнего ребенка из России экстренно доставили в больницу."Мы обязательно расследуем эти сообщения, но на данный момент каких-либо сигналов об этом не получали", - сказал представитель муниципалитета.

