Муниципалитет Кемера не получал обращений об отравлении туристов из России
Муниципалитет Кемера не получал обращений об отравлении туристов из России
2025-09-27T10:50:00+03:00
2025-09-27T10:50:00+03:00
2025-09-27T11:08:00+03:00
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Представитель муниципалитета турецкого Кемера сообщил РИА Новости об отсутствии обращений по отравлению российских туристов в отеле, муниципалитет намерен расследовать появившиеся в сети сообщения об этом.Telegram-канал Shot сообщил в субботу, что несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в Турции, двухлетнего ребенка из России экстренно доставили в больницу."Мы обязательно расследуем эти сообщения, но на данный момент каких-либо сигналов об этом не получали", - сказал представитель муниципалитета.
