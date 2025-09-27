Рейтинг@Mail.ru
Муниципалитет Кемера не получал обращений об отравлении туристов из России - РИА Новости, 27.09.2025
10:50 27.09.2025 (обновлено: 11:08 27.09.2025)
Муниципалитет Кемера не получал обращений об отравлении туристов из России
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Представитель муниципалитета турецкого Кемера сообщил РИА Новости об отсутствии обращений по отравлению российских туристов в отеле, муниципалитет намерен расследовать появившиеся в сети сообщения об этом.Telegram-канал Shot сообщил в субботу, что несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в Турции, двухлетнего ребенка из России экстренно доставили в больницу."Мы обязательно расследуем эти сообщения, но на данный момент каких-либо сигналов об этом не получали", - сказал представитель муниципалитета.
Флаг Турции. Архивное фото
В Турции участились инциденты с туристами на море
