МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас все лучше осознает проигрышное положение Европы в украинском вопросе в случае полного отстранения США от конфликта, обратил внимание британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X."До тупицы доходит ужасная правда", — написал он.В четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала главу Белого дома Дональда Трампа, заявив в комментарии Politico, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине. В частности, она вспомнила об обещании американского лидера положить конец боевым действиям.Позже сенатор Алексей Пушков заявил, что европейцы дали понять Трампу, что ЕС не может взять на себя "бремя украинской войны" и что они не хотят расставаться со статусом "нахлебника".Ранее во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже сообщил, что был удивлен заявлением. Кроме того, глава Белого дома в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал Москву как "бумажного тигра".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что американский лидер сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с главой киевского режима, по всей видимости, под влиянием его видения. По словам Пескова, прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.

