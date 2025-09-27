https://ria.ru/20250927/jlr-2044784594.html

В Times оценили сроки восстановления Jaguar Land Rover после кибератаки

В Times оценили сроки восстановления Jaguar Land Rover после кибератаки

В Times оценили сроки восстановления Jaguar Land Rover после кибератаки

Несколько месяцев может потребоваться британской автомобильной компании Jaguar Land Rover (JLR), пострадавшей от кибератаки, для выхода на полную

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Несколько месяцев может потребоваться британской автомобильной компании Jaguar Land Rover (JLR), пострадавшей от кибератаки, для выхода на полную производственную мощность, пишет газета Times со ссылкой на источники. По данным издания, компания планирует возобновить работу "чуть более чем через неделю". "Источники предупредили, что может пройти еще некоторое время, возможно, месяцы, прежде чем JLR выйдет на полную производственную мощность", - говорится в публикации. В сентябре британская автомобильная компания Jaguar Land Rover (JLR) заявила, что ее деятельность была "серьезно нарушена" в результате инцидента, связанного с кибербезопасностью. Министерство торговли страны отмечало, что этот инцидент оказал существенное влияние на цепочки поставок во всей автомобильной отрасли. Компания указывала позднее, что возобновит производство после кибератаки не раньше октября.

