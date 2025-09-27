https://ria.ru/20250927/izrail-2044784267.html
В Израиле заявили о попытках вербовки жителей иранской разведкой
В Израиле заявили о попытках вербовки жителей иранской разведкой - РИА Новости, 27.09.2025
В Израиле заявили о попытках вербовки жителей иранской разведкой
27.09.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Сотни граждан Израиля в субботу обратились в полицию с информацией о попытках иранской разведки завербовать их посредством телефонных звонков, заявила пресс-служба полиции Израиля. "За последние часы сотни граждан сообщили на горячую линию Полиции 100 о телефонных звонках с неизвестного номера, в ходе которых им предлагали вступить иранскую организацию", - говорится в сообщении полицейской пресс-службы. В полиции считают, что Иран таким образом стремится посеять панику среди населения Израиля в военное время, а также вербовать израильских граждан для сбора разведывательной информации и осуществления террористической деятельности на территории Израиля. "Мы призываем население сохранять бдительность, сообщать о любых необычных происшествиях на горячую линию Полиции 100 и воздерживаться от сотрудничества с противником", - добавили в пресс-службе. В 2025 году власти Израиля сообщали о десятках случаев вербовки граждан Израиля иранскими агентами. По данным полиции Израиля, иранцы, как правило, устанавливают контакт с объектом вербовки посредством мессенджеров и за денежное вознаграждение предлагают выполнять различные задания на территории Израиля, включая фотографирование объектов, слежка за чиновниками и прочее.
