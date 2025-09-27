Рейтинг@Mail.ru
В Израиле заявили о попытках вербовки жителей иранской разведкой - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/izrail-2044784267.html
В Израиле заявили о попытках вербовки жителей иранской разведкой
В Израиле заявили о попытках вербовки жителей иранской разведкой - РИА Новости, 27.09.2025
В Израиле заявили о попытках вербовки жителей иранской разведкой
Сотни граждан Израиля в субботу обратились в полицию с информацией о попытках иранской разведки завербовать их посредством телефонных звонков, заявила... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T14:51:00+03:00
2025-09-27T14:51:00+03:00
в мире
израиль
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Сотни граждан Израиля в субботу обратились в полицию с информацией о попытках иранской разведки завербовать их посредством телефонных звонков, заявила пресс-служба полиции Израиля. "За последние часы сотни граждан сообщили на горячую линию Полиции 100 о телефонных звонках с неизвестного номера, в ходе которых им предлагали вступить иранскую организацию", - говорится в сообщении полицейской пресс-службы. В полиции считают, что Иран таким образом стремится посеять панику среди населения Израиля в военное время, а также вербовать израильских граждан для сбора разведывательной информации и осуществления террористической деятельности на территории Израиля. "Мы призываем население сохранять бдительность, сообщать о любых необычных происшествиях на горячую линию Полиции 100 и воздерживаться от сотрудничества с противником", - добавили в пресс-службе. В 2025 году власти Израиля сообщали о десятках случаев вербовки граждан Израиля иранскими агентами. По данным полиции Израиля, иранцы, как правило, устанавливают контакт с объектом вербовки посредством мессенджеров и за денежное вознаграждение предлагают выполнять различные задания на территории Израиля, включая фотографирование объектов, слежка за чиновниками и прочее.
https://ria.ru/20250909/dokha-2040783850.html
https://ria.ru/20250727/arakchi-2031777818.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран
В мире, Израиль, Иран
В Израиле заявили о попытках вербовки жителей иранской разведкой

В Израиле заявили о попытках вербовки жителей иранской разведкой по телефону

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Сотни граждан Израиля в субботу обратились в полицию с информацией о попытках иранской разведки завербовать их посредством телефонных звонков, заявила пресс-служба полиции Израиля.
"За последние часы сотни граждан сообщили на горячую линию Полиции 100 о телефонных звонках с неизвестного номера, в ходе которых им предлагали вступить иранскую организацию", - говорится в сообщении полицейской пресс-службы.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Президент Ирана назвал удары Израиля по Дохе терактом
9 сентября, 20:39
В полиции считают, что Иран таким образом стремится посеять панику среди населения Израиля в военное время, а также вербовать израильских граждан для сбора разведывательной информации и осуществления террористической деятельности на территории Израиля.
"Мы призываем население сохранять бдительность, сообщать о любых необычных происшествиях на горячую линию Полиции 100 и воздерживаться от сотрудничества с противником", - добавили в пресс-службе.
В 2025 году власти Израиля сообщали о десятках случаев вербовки граждан Израиля иранскими агентами. По данным полиции Израиля, иранцы, как правило, устанавливают контакт с объектом вербовки посредством мессенджеров и за денежное вознаграждение предлагают выполнять различные задания на территории Израиля, включая фотографирование объектов, слежка за чиновниками и прочее.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Глава МИД Ирана заявил, что Израиль планировал покушение на него в июне
27 июля, 18:22
 
В миреИзраильИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала