https://ria.ru/20250927/izrail-2044784267.html

В Израиле заявили о попытках вербовки жителей иранской разведкой

В Израиле заявили о попытках вербовки жителей иранской разведкой - РИА Новости, 27.09.2025

В Израиле заявили о попытках вербовки жителей иранской разведкой

Сотни граждан Израиля в субботу обратились в полицию с информацией о попытках иранской разведки завербовать их посредством телефонных звонков, заявила... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T14:51:00+03:00

2025-09-27T14:51:00+03:00

2025-09-27T14:51:00+03:00

в мире

израиль

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Сотни граждан Израиля в субботу обратились в полицию с информацией о попытках иранской разведки завербовать их посредством телефонных звонков, заявила пресс-служба полиции Израиля. "За последние часы сотни граждан сообщили на горячую линию Полиции 100 о телефонных звонках с неизвестного номера, в ходе которых им предлагали вступить иранскую организацию", - говорится в сообщении полицейской пресс-службы. В полиции считают, что Иран таким образом стремится посеять панику среди населения Израиля в военное время, а также вербовать израильских граждан для сбора разведывательной информации и осуществления террористической деятельности на территории Израиля. "Мы призываем население сохранять бдительность, сообщать о любых необычных происшествиях на горячую линию Полиции 100 и воздерживаться от сотрудничества с противником", - добавили в пресс-службе. В 2025 году власти Израиля сообщали о десятках случаев вербовки граждан Израиля иранскими агентами. По данным полиции Израиля, иранцы, как правило, устанавливают контакт с объектом вербовки посредством мессенджеров и за денежное вознаграждение предлагают выполнять различные задания на территории Израиля, включая фотографирование объектов, слежка за чиновниками и прочее.

https://ria.ru/20250909/dokha-2040783850.html

https://ria.ru/20250727/arakchi-2031777818.html

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран