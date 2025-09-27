https://ria.ru/20250927/iran-2044823013.html

Лавров прокомментировал резолюцию со "снэпбеком"

Лавров прокомментировал резолюцию со "снэпбеком" - РИА Новости, 27.09.2025

Лавров прокомментировал резолюцию со "снэпбеком"

Согласием на резолюцию со "снэпбеком" (механизмом восстановления санкций) Иран подтвердил, что не собирался и не собирается нарушать требования ядерной сделки,... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T20:28:00+03:00

2025-09-27T20:28:00+03:00

2025-09-27T20:28:00+03:00

в мире

иран

россия

сергей лавров

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044822126_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_821cb64e1f2ca0b185a5a67f0f65a76d.jpg

ООН, 27 сен - РИА Новости. Согласием на резолюцию со "снэпбеком" (механизмом восстановления санкций) Иран подтвердил, что не собирался и не собирается нарушать требования ядерной сделки, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Так вот резолюция, которую Соединенные Штаты не признают, из нее берется то, что нужно европейцам, а нужен им вот этот экзотический механизм восстановления санкций… Это лишнее подтверждение, что Иран не собирался и не собирается нарушать требования договора о нераспространении, требования вот этой ядерной сделки", - сказал Лавров журналистам по итогам недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.

https://ria.ru/20250927/lavrov-2044821466.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, россия, сергей лавров, оон