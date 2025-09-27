https://ria.ru/20250927/iran-2044823013.html
Лавров прокомментировал резолюцию со "снэпбеком"
ООН, 27 сен - РИА Новости. Согласием на резолюцию со "снэпбеком" (механизмом восстановления санкций) Иран подтвердил, что не собирался и не собирается нарушать требования ядерной сделки, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Так вот резолюция, которую Соединенные Штаты не признают, из нее берется то, что нужно европейцам, а нужен им вот этот экзотический механизм восстановления санкций… Это лишнее подтверждение, что Иран не собирался и не собирается нарушать требования договора о нераспространении, требования вот этой ядерной сделки", - сказал Лавров журналистам по итогам недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.
