Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал резолюцию со "снэпбеком" - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/iran-2044823013.html
Лавров прокомментировал резолюцию со "снэпбеком"
Лавров прокомментировал резолюцию со "снэпбеком" - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров прокомментировал резолюцию со "снэпбеком"
Согласием на резолюцию со "снэпбеком" (механизмом восстановления санкций) Иран подтвердил, что не собирался и не собирается нарушать требования ядерной сделки,... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T20:28:00+03:00
2025-09-27T20:28:00+03:00
в мире
иран
россия
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044822126_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_821cb64e1f2ca0b185a5a67f0f65a76d.jpg
ООН, 27 сен - РИА Новости. Согласием на резолюцию со "снэпбеком" (механизмом восстановления санкций) Иран подтвердил, что не собирался и не собирается нарушать требования ядерной сделки, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Так вот резолюция, которую Соединенные Штаты не признают, из нее берется то, что нужно европейцам, а нужен им вот этот экзотический механизм восстановления санкций… Это лишнее подтверждение, что Иран не собирался и не собирается нарушать требования договора о нераспространении, требования вот этой ядерной сделки", - сказал Лавров журналистам по итогам недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044821466.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044822126_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_b9f94cdc33ba36f3707d16aa66a2f2b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, сергей лавров, оон
В мире, Иран, Россия, Сергей Лавров, ООН
Лавров прокомментировал резолюцию со "снэпбеком"

Лавров: Иран согласием со "снэпбеком" показал, что не нарушит ядерную сделку

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции на Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции на Генеральной Ассамблее ООН
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 27 сен - РИА Новости. Согласием на резолюцию со "снэпбеком" (механизмом восстановления санкций) Иран подтвердил, что не собирался и не собирается нарушать требования ядерной сделки, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Так вот резолюция, которую Соединенные Штаты не признают, из нее берется то, что нужно европейцам, а нужен им вот этот экзотический механизм восстановления санкций… Это лишнее подтверждение, что Иран не собирался и не собирается нарушать требования договора о нераспространении, требования вот этой ядерной сделки", - сказал Лавров журналистам по итогам недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров объяснил суть механизма восстановления санкций против Ирана
Вчера, 20:13
 
В миреИранРоссияСергей ЛавровООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала