Иран не достиг окончательного соглашения с "евротройкой", заявил Пезешкиан - РИА Новости, 27.09.2025
19:39 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/iran-2044814743.html
Иран не достиг окончательного соглашения с "евротройкой", заявил Пезешкиан
Иран не достиг окончательного соглашения с "евротройкой", заявил Пезешкиан - РИА Новости, 27.09.2025
Иран не достиг окончательного соглашения с "евротройкой", заявил Пезешкиан
Иран достиг предварительного соглашения с "евротройкой" по вопросам, касающимся иранской ядерной программы и западных санкций, однако позиция США не позволила... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T19:39:00+03:00
2025-09-27T19:39:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
масуд пезешкиан
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_35:378:2895:1987_1920x0_80_0_0_442ae4b3776369c76d4036c6f7fb19ea.jpg
ТЕГЕРАН, 27 сен - РИА Новости. Иран достиг предварительного соглашения с "евротройкой" по вопросам, касающимся иранской ядерной программы и западных санкций, однако позиция США не позволила этому соглашению принять окончательную форму, заявил по возвращении из Нью-Йорка после участия в ГА ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан. В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" (Францией, Великобританией и Германией) процедуры восстановление санкций против Ирана. "Что касается вопросов восстановления международных санкций, мы провели переговоры с представителями (европейских стран - ред.) и в целом пришли к соглашению, однако, когда они проводили переговоры с США, те находили различные предлоги, (чтобы не заключать соглашение - ред.)... По моему мнению и по словам одного из участников встреч с представителями научно-исследовательских центров... США хотят, чтобы Иран был слабым... Невозможно, чтобы они хотели видеть в регионе сильный Иран", - сказал президент, речь которого транслировал государственный новостной телеканал. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию". Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после субботы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
в мире, иран, сша, россия, масуд пезешкиан, дональд трамп, оон
В мире, Иран, США, Россия, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, ООН
Иран не достиг окончательного соглашения с "евротройкой", заявил Пезешкиан

Пезешкиан: Иран не достиг финального соглашения с евротройкой по ядерной сделке

© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 сен - РИА Новости. Иран достиг предварительного соглашения с "евротройкой" по вопросам, касающимся иранской ядерной программы и западных санкций, однако позиция США не позволила этому соглашению принять окончательную форму, заявил по возвращении из Нью-Йорка после участия в ГА ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан.
В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" (Францией, Великобританией и Германией) процедуры восстановление санкций против Ирана.
"Что касается вопросов восстановления международных санкций, мы провели переговоры с представителями (европейских стран - ред.) и в целом пришли к соглашению, однако, когда они проводили переговоры с США, те находили различные предлоги, (чтобы не заключать соглашение - ред.)... По моему мнению и по словам одного из участников встреч с представителями научно-исследовательских центров... США хотят, чтобы Иран был слабым... Невозможно, чтобы они хотели видеть в регионе сильный Иран", - сказал президент, речь которого транслировал государственный новостной телеканал.
Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после субботы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Россия не признает заявления о запуске восстановления санкций против Ирана
26 сентября, 23:17
 
