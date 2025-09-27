Глава МИД Ирана рассказал о работе инспекторов МАГАТЭ
Аракчи заявил, что инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране и занимаются работой
© AP Photo / Vahid SalemiТегеран, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 сен - РИА Новости. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас находятся в Иране и занимаются "своей работой", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, выступая на заседании СБ ООН в пятницу
Ранее в пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
"Инспекторы в настоящий момент в Иране и делают свою работу", - сказал Аракчи.
Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после субботы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
