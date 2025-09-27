Рейтинг@Mail.ru
Ирак возобновит экспорт нефти в Турцию - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/irak-2044728516.html
Ирак возобновит экспорт нефти в Турцию
Ирак возобновит экспорт нефти в Турцию - РИА Новости, 27.09.2025
Ирак возобновит экспорт нефти в Турцию
Ирак возобновляет в субботу экспорт нефти в Турцию по трубопроводу Киркук-Джейхан после двухлетнего перерыва, соглашение об этом достигнуто после длительных... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T02:09:00+03:00
2025-09-27T02:09:00+03:00
в мире
иракский курдистан
ирак
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:299:2001:1424_1920x0_80_0_0_5dd17b0625edd42896b7d3ec5b6ce9c1.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ирак возобновляет в субботу экспорт нефти в Турцию по трубопроводу Киркук-Джейхан после двухлетнего перерыва, соглашение об этом достигнуто после длительных переговоров между федеральным правительством и властями Иракского Курдистана по условиям возобновления поставок. В соответствии с соглашением планируется начать экспорт в 06.00 мск 27 сентября, сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на заявление министерства природных ресурсов Иракского Курдистана. "Мы подготовились к возобновлению экспорта: включен счетчик на экспортной линии №46 к западу от города Заху, там находятся наши специалисты, которые будут отслеживать объем экспорта в Турцию… Если трубопровод будет полностью заполнен, то нефть поступит в Джейхан быстро, в противном случае на заполнение трубопровода уйдет день-два", - сообщил телеканалу источник в иракской госкомпании North Oil Company. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил в четверг, что Багдад и Иракский Курдистан пришли к соглашению о возобновлении экспорта нефти с месторождений курдского автономного района по трубопроводу Киркук-Джейхан. По данным министра нефти Ирака Хайяна Абд аль-Гани, экспорт составит порядка 180-190 тысяч баррелей в сутки. Правительство Ирака 17 июля договорилось с властями Иракского Курдистана об экспорте всей добываемой на его месторождениях нефти - порядка 230 тысяч баррелей в сутки - через Иракскую государственную компанию по сбыту нефти (SOMO) взамен на выплату фиксированной суммы. Однако с середины июля нефтяные месторождения в Иракском Курдистане подверглись серии атак БПЛА, после чего добыча сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки. Иракские власти назвали атаки террористическими и пообещали провести расследование. Однако никто не взял на себя ответственности за эти нападения. В начале августа Абд аль-Гани заявил о планируемом возобновлении экспорта нефти в Турцию после достижения новой договоренности с Эрбилем об условиях возобновления поставок. Как сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на заявление министра, согласно новой договоренности 50 тысяч баррелей в сутки от общего объема добываемой в Курдистане нефти будут зарезервированы для внутреннего потребления, оставшееся будет идти на экспорт через SOMO. Нефтепровод, по которому нефть поступала из Иракского Курдистана в Турцию, был введен в эксплуатацию в 1976 году и ранее обеспечивал около 0,5% мирового предложения нефти. В 2010 году срок действия соглашения о нефтепроводе был продлен на 15 лет, однако фактически поставки нефти через нефтепровод прекратились в 2023 году после того, как Ирак выиграл дело в Международном арбитражном суде: иракские власти заявили, что Анкара нарушила совместное соглашение, позволив властям курдской автономии экспортировать нефть в Джейхан на протяжении многих лет без согласия Багдада.
https://ria.ru/20250914/alyans-2041846190.html
https://ria.ru/20250517/irak-2017549392.html
иракский курдистан
ирак
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_21:0:1920:1424_1920x0_80_0_0_632f45c857d55dcbdb49a295ef7b28f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иракский курдистан, ирак, турция
В мире, Иракский Курдистан, Ирак, Турция
Ирак возобновит экспорт нефти в Турцию

Ирак возобновит экспорт нефти в турецкий Джейхан после двухлетнего перерыва

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ирак возобновляет в субботу экспорт нефти в Турцию по трубопроводу Киркук-Джейхан после двухлетнего перерыва, соглашение об этом достигнуто после длительных переговоров между федеральным правительством и властями Иракского Курдистана по условиям возобновления поставок.
В соответствии с соглашением планируется начать экспорт в 06.00 мск 27 сентября, сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на заявление министерства природных ресурсов Иракского Курдистана.
Последствия взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Ираке допустили создание силового альянса исламских стран для обороны
14 сентября, 15:11
"Мы подготовились к возобновлению экспорта: включен счетчик на экспортной линии №46 к западу от города Заху, там находятся наши специалисты, которые будут отслеживать объем экспорта в Турцию… Если трубопровод будет полностью заполнен, то нефть поступит в Джейхан быстро, в противном случае на заполнение трубопровода уйдет день-два", - сообщил телеканалу источник в иракской госкомпании North Oil Company.
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил в четверг, что Багдад и Иракский Курдистан пришли к соглашению о возобновлении экспорта нефти с месторождений курдского автономного района по трубопроводу Киркук-Джейхан. По данным министра нефти Ирака Хайяна Абд аль-Гани, экспорт составит порядка 180-190 тысяч баррелей в сутки.
Правительство Ирака 17 июля договорилось с властями Иракского Курдистана об экспорте всей добываемой на его месторождениях нефти - порядка 230 тысяч баррелей в сутки - через Иракскую государственную компанию по сбыту нефти (SOMO) взамен на выплату фиксированной суммы. Однако с середины июля нефтяные месторождения в Иракском Курдистане подверглись серии атак БПЛА, после чего добыча сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки. Иракские власти назвали атаки террористическими и пообещали провести расследование. Однако никто не взял на себя ответственности за эти нападения.
В начале августа Абд аль-Гани заявил о планируемом возобновлении экспорта нефти в Турцию после достижения новой договоренности с Эрбилем об условиях возобновления поставок. Как сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на заявление министра, согласно новой договоренности 50 тысяч баррелей в сутки от общего объема добываемой в Курдистане нефти будут зарезервированы для внутреннего потребления, оставшееся будет идти на экспорт через SOMO.
Нефтепровод, по которому нефть поступала из Иракского Курдистана в Турцию, был введен в эксплуатацию в 1976 году и ранее обеспечивал около 0,5% мирового предложения нефти. В 2010 году срок действия соглашения о нефтепроводе был продлен на 15 лет, однако фактически поставки нефти через нефтепровод прекратились в 2023 году после того, как Ирак выиграл дело в Международном арбитражном суде: иракские власти заявили, что Анкара нарушила совместное соглашение, позволив властям курдской автономии экспортировать нефть в Джейхан на протяжении многих лет без согласия Багдада.
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Ирак выделит деньги на восстановление Газы и Ливана
17 мая, 12:45
 
В миреИракский КурдистанИракТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала