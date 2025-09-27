https://ria.ru/20250927/iovlev-2044810457.html

Умер актер из сериала "Тайны следствия"

Умер актер из сериала "Тайны следствия"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Прощание с актером Александром Иовлевым, скончавшимся на 80-м году жизни, прошло в субботу в Центральном зале крематория Санкт-Петербурга, а также в театре "За Черной речкой", где работал Иовлев, сообщили РИА Новости в театре."Сегодня состоялась прощание с Александром Вениаминовичем, сначала в крематории, а затем в театре", – сказала собеседница агентства.Александр Иовлев скончался 22 сентября на 80-м году жизни, сообщила пресс-служба театрального центра "За Черной Речкой".Иовлев родился 4 декабря 1945 года. В 1973 году стал выпускником Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, был главным режиссером Самарского ТЮЗа. С 1977 по 1997 год местом работы Иовлева было сначала Ленинградское, а затем Санкт-Петербургское радио. В этот период Иовлев также ставил спектакли на сценах театров "Интерателье" и "Эсперанты".С 1999 года Иовлев служил в театре "За Черной речкой". Кроме того, он преподавал в СПбГУ, работал заместителем директора театральной программы на факультете филологии и искусств.Он выступил в качестве сорежиссера таких спектаклей, как "Любовь и странствия прапорщика Гринева", "Прощай, Россия!", "Здравствуй, Мэри Поппинс!", "Урфин Джюс, или Тайна трех камней" и других. Помимо этого, Иовлев сам писал музыку для некоторых своих спектаклей.Иовлев также снимался в сериалах "Ментовские войны 2", "Тайны следствия 2", "Омут" и другие.

