Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериала "Тайны следствия" - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:07 27.09.2025 (обновлено: 19:47 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/iovlev-2044810457.html
Умер актер из сериала "Тайны следствия"
Умер актер из сериала "Тайны следствия" - РИА Новости, 27.09.2025
Умер актер из сериала "Тайны следствия"
Прощание с актером Александром Иовлевым, скончавшимся на 80-м году жизни, прошло в субботу в Центральном зале крематория Санкт-Петербурга, а также в театре "За... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T19:07:00+03:00
2025-09-27T19:47:00+03:00
культура
ленинградский институт театра, музыки и кинематографии
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044809836_0:472:1659:1405_1920x0_80_0_0_459c485cf48a4e3cb5179aef96c5394e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Прощание с актером Александром Иовлевым, скончавшимся на 80-м году жизни, прошло в субботу в Центральном зале крематория Санкт-Петербурга, а также в театре "За Черной речкой", где работал Иовлев, сообщили РИА Новости в театре."Сегодня состоялась прощание с Александром Вениаминовичем, сначала в крематории, а затем в театре", – сказала собеседница агентства.Александр Иовлев скончался 22 сентября на 80-м году жизни, сообщила пресс-служба театрального центра "За Черной Речкой".Иовлев родился 4 декабря 1945 года. В 1973 году стал выпускником Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, был главным режиссером Самарского ТЮЗа. С 1977 по 1997 год местом работы Иовлева было сначала Ленинградское, а затем Санкт-Петербургское радио. В этот период Иовлев также ставил спектакли на сценах театров "Интерателье" и "Эсперанты".С 1999 года Иовлев служил в театре "За Черной речкой". Кроме того, он преподавал в СПбГУ, работал заместителем директора театральной программы на факультете филологии и искусств.Он выступил в качестве сорежиссера таких спектаклей, как "Любовь и странствия прапорщика Гринева", "Прощай, Россия!", "Здравствуй, Мэри Поппинс!", "Урфин Джюс, или Тайна трех камней" и других. Помимо этого, Иовлев сам писал музыку для некоторых своих спектаклей.Иовлев также снимался в сериалах "Ментовские войны 2", "Тайны следствия 2", "Омут" и другие.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044809836_0:256:1659:1500_1920x0_80_0_0_d63ef26e9dacac70657a42cb06202d0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, санкт-петербургский государственный университет
Культура, Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, Санкт-Петербургский государственный университет
Умер актер из сериала "Тайны следствия"

Актер из "Тайн следствия" Александр Иовлев скончался в возрасте 79 лет

© Фото : Театр за Чёрной речкойАлександр Иовлев
Александр Иовлев - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото : Театр за Чёрной речкой
Александр Иовлев
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Прощание с актером Александром Иовлевым, скончавшимся на 80-м году жизни, прошло в субботу в Центральном зале крематория Санкт-Петербурга, а также в театре "За Черной речкой", где работал Иовлев, сообщили РИА Новости в театре.
"Сегодня состоялась прощание с Александром Вениаминовичем, сначала в крематории, а затем в театре", – сказала собеседница агентства.
Александр Иовлев скончался 22 сентября на 80-м году жизни, сообщила пресс-служба театрального центра "За Черной Речкой".
Иовлев родился 4 декабря 1945 года. В 1973 году стал выпускником Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, был главным режиссером Самарского ТЮЗа. С 1977 по 1997 год местом работы Иовлева было сначала Ленинградское, а затем Санкт-Петербургское радио. В этот период Иовлев также ставил спектакли на сценах театров "Интерателье" и "Эсперанты".
С 1999 года Иовлев служил в театре "За Черной речкой". Кроме того, он преподавал в СПбГУ, работал заместителем директора театральной программы на факультете филологии и искусств.
Он выступил в качестве сорежиссера таких спектаклей, как "Любовь и странствия прапорщика Гринева", "Прощай, Россия!", "Здравствуй, Мэри Поппинс!", "Урфин Джюс, или Тайна трех камней" и других. Помимо этого, Иовлев сам писал музыку для некоторых своих спектаклей.
Иовлев также снимался в сериалах "Ментовские войны 2", "Тайны следствия 2", "Омут" и другие.
 
КультураЛенинградский институт театра, музыки и кинематографииСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала